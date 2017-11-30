Zehir dolu şişeyi elini kolunu sallayarak getirmiş

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki savaş suçları davasının temyiz duruşmasında yargılanan 72 yaşındaki eski Hırvat general Slobodan Praljak dün zehir içerek intihar etti. Praljak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yapılan incelemede 20 yıl hapis cezası alan adamın zehiri kolaylıkla duruşmaya getirebildiği belirtildi. Savcılık ise şişede öldürücü madde tespit edildiğini duyurdu.

Slobodan Praljak dün çıkarıldığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldıktan sonra karara itiraz ettiğini söylemiş ve elinde tuttuğu siyah ve ufak bir şişeden bir şey içmişti. Fakat bu içtiğinin anlaşılmasının ardından yaşananlar dünya kamuoyuna yansımıştı.

Ölmeden önce, “Zehir içtim, ben bir savaş suçlusu değilim ve bu karara itiraz ediyorum” diyen Praljak’ın şişeyi duruşma salonuna nasıl sokmayı başardığı kafalarda soru işareti oluşturdu. Fakat haber ajansı AP, sık sık savaş suçları mahkemesinde davaya giden deneyimli Sırp avukat Toma Fila ile konuştu.

Öte yandan AP’ye konuşan Hollandalı savcı Marilyn Fikenscher, Praljak’ın diktiği şişede incelemelerin devam ettiğini söyledi. Fikenscher, şişede öldürücü madde tespit edildiğini söyledi. Fikenscher “Şimdilik tek söyleyebileceğim şey, şişenin içinde ölüme yol açabilen kimyasal bir madde olduğu” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Bosna davası sırasında işkenceci general intihar etti

Fila, “Güvenlik önlemleri havaalanlarında olduğu gibi. Güvenlik görevlileri metal nesneleri alıyor ve cep telefonlarına el koyuyor. Fakat haplar ve ufak ölçekli içeceklere izin veriliyor” ifadesini kullandı.