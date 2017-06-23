Genç santranç millileri madalya yağdırdı

Türk satranççılardan Türkiye’ye madalya yağdı. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda, 5'i altın, 3’ü gümüş ve 1’i bronz madalya olmak üzere toplam 9 kupa ve 25 madalya kazanan genç satranç milliler, Avrupa’da gurur tablosuna imza attı. Karadağ’ın Budva şehrinde 10-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada 23 ülkeden 341 sporcu yarıştı.

“Genç millilerimiz Avrupa'da destan yazdı” diyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye'nin artık dünya satrancının zirvesine yürüyen bir başarı grafiği sergilediğini belirtti.

Alt yapıya yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Tulay, “Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonaya katılan genç sporcularımızın başarısıyla tam bir bayram coşkusu yaşıyoruz. Avrupa'da Türk satrancının gücünü yansıtan, İstiklal Marşı'mızı 5 kez okutan, bayrağımızı gururla dalgalandıran, tarihi bir başarıya imza atan bu genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onlarla Türk satrancı gelecekte büyük başarılar yaşayacak. Bu gençler Türkiye'nin güçlü geleceği. Türkiye'ye erken bayram sevinci yaşatan tüm sporcularımızı, bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. Türk satrancının geleceğinde artık umut var, başarı var, yüz güldüren sonuçlar var” dedi.