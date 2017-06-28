128 ton altın ithal ettik

Türkiye 128 ton ile 5 ayda geçtiğimiz yılın toplamından dahafazla altın ithal etti. Bankalardaki altın mevduatı yılbaşındanbu yana 1.2 milyar dolar artarken, ‘yastık altı’ şenlendi

Mayıs ayında altın piyasası oldukça hareketliydi. Özellikle altın ithalat ve ihracatında ilginç gelişmeler yaşandı. Gram altın fiyatındaki gerileme altında ‘güvenli liman' alımlarını artırırken, düğün sezonunun da açılması talebi patlattı. Türkiye, eriyen altın stoklarını tazelemek için mayıs ayında yüklü miktarda ithalat yaparken, Darphane ise rekor düzeyde altın bastı. Ocak-mayıs döneminde 128.3 ton altın ithal edilirken, ithalatta büyük sıçrama 47.9 tonla mayıs ayında yapıldı. Darphane de ilk 5 ayda 18.4 ton altını, sikke ve Cumhuriyet Altını'na dönüştürdü.

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İTHALAT YÜZDE 218 ARTTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk beş ayında 2016'nın aynı dönemine göre ithalat tam yüzde 218.5 artarken, ihracat ise yüzde 5 azaldı. Ocak-mayıs döneminde altın ithalatı 6.3 milyar dolara ulaştı. Beş aylık ihracat ise 5.1 milyar dolarda kaldı. İthal edilen altın büyük oranda yurtiçinde kaldı. Peki bu altınlar nereye gitti?

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Gram fiyatı 140-141 lirayı gördüğü günlerde hemen alıma geçen vatandaşın bankalardaki altın mevduatlarında bir miktar artış var ancak yine de yapılan yüklü miktardaki ithalatın ve Darphane'de rekor miktarda basılan altının nereye gittiğini açıklamıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtiçinde yerleşik kişilerin bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarındaki altının değeri yılbaşında 4.8 milyar dolarken, 16 Haziran itibarıyla yüzde 25 artışla 6 milyar doları aştı. Ancak yastık altında 2 bin 200 ton olduğu tahmin edilen 100 milyar dolar değerindeki altının ne kadar arttığı bilinemiyor. Darphane'de 5 aylık dönemde 18.4 ton altın, sikke ve ziynet altınına dönüştürüldü. Geçen burakam 7.9 ton ile sınırlı kalmıştı. Yılın ilk 4 ayında ortalama 2 ton altın işleyen Darphane, sadece mayısta 8.8 ton altın bastı. Çeyrek altın üretimi ise mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 artış kaydetti. Yılbaşından itibaren aylık ortalama 500 bin adet çeyrek altın üreten Darphane mayıs ayında 1.7 milyon adet çeyrek altın üretti. Beş ayda üretilen toplam çeyrek altın ise 3.7 milyon adede çıktı. Beş ayda 552 bin yarım altın, 542 bin adet Cumhuriyet Altını üretildi. Darphane'nin ürettiği toplam Cumhuriyet Altını da 4.8 milyon adedi aştı. En fazla üretim ise 2.2 milyon adet ile mayısta gerçekleşti.

YÜZ GRAMINA YÜZDE 2.75 FAİZ

Hükümet ise yastık altındaki altınları, ekonomiye kazandırmak için bir süredir altına dayalı tahvil çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı çalışmayla, ‘altın tahvili' ve ‘altına dayalı kira sertifikası' olmak üzere iki yeni enstrümanın sisteme katılacağı belirtiliyor. Ayrıca, bankalar TL mevduat faizlerindeki artışı da altın mevduatlarına yansıttı. Vadeli altın hesaplarında 100 gram altın için verilen faiz oranı yüzde 2.75'e çıktı.

KİLİS MEVDUATI İKİYE KATLADI

Son bir yılda altın mevduatını en fazla artıran şehir ise yüzde 100 artışla Kilis oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre Nisan 2016- Nisan 2017 tarihleri arasında Kilislilerin altın mevduatı 11.2 milyon liraya ulaştı. Van'da bankalardaki altın mevduatı yüzde 97 artışla 68.1 milyon liraya, Şırnak'ta yüzde 92 artışla 27.7 milyon liraya çıktı. Altın mevduat hesaplarını yüzde 50'nin üzerinde artıran şehirler arasında Erzurum, Gümüşhane, Elazığ, Diyarbakır başı çekti. İstanbul'da bankalardaki altın mevduatı yüzde 52 artışla 6.9 milyar liraya, Ankara'da ise yüzde 43 artışla 1.8 milyar liraya ulaştı.

ALTIN KREDİSİ YÜZDE 27 ARTTI

Bankaların kuyumculuk sektörüne finansman kaynağı sağlamak amacıyla kullandırdıkları altın kredileri ise mart ayı itibarıyla 4 milyar 143 milyon liraya ulaştı. Altın kredileri 2016 Nisan ayında 3 milyar 273 milyon TL seviyesindeydi. Son bir yılda altın kredilerindeki artış yüzde 27 oldu. Altın kredi tutarında en fazla artış Erzurum'da oldu. Erzurum'daki bankaların kuyumculara kullandırdığı altın kredisi miktarı yüzde 1257 artarak 112 bin liradan 1.5 milyon liraya çıktı. Bitlis'te kullanılan altın kredi miktarı ise yüzde 118 artışla 4 milyon liraya ulaştı. Bu iki şehri Erzincan takip etti.