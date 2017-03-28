Alman devi ile kriz kapıda!

Almanya'nın gökyüzündeki amiral gemisi Lufthansa'da geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan grevlerin şirkete devasa zararlar verdiği öne sürüldü.

Alman medyasında yer alan haberlere göre son dönemde havalimanlarında yaşanan grevler Alman devi Lufthansa’yı olumsuz etkiledi. Berlin’deki terör saldırısı ve Avrupa genelindeki terör endişesinin de uçuşları olumsuz etkilediği ifade edilen haberlerde, şirketin yakın gelecekte büyük bir krizle karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü. Uzmanlar Lufthansa’nın olası bir krizde bünyesinde bulundurduğu Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, SWISS, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brüksel Havayolları gibi önemli şirketleri satışa çıkarabileceğini ifade ediyor.

Almanya’da geçtiğimiz aylarda Vereinigung Cockpit (VC) sendikasına bağlı pilotların grevleri nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmişti. Lufthansa’yı derinden sarsan bu gelişme sonrası uçuşu iptal edilen on binlerce yolcu çeşitli otellerde misafir edilmek zorunda kalmış, bu durum da kabarık faturaların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Lufthansa pilotları son dönemde 10’dan fazla grev gerçekleştirdi. İHA