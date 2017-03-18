Almanya’da skandal organizasyon

Almanya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları zirvesinde skandal yaşandı. Organizasyon komitesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i aile fotoğrafında en dışa koydu. ABD'de düzenlenen önceki zirvede Şimşek en önde oturuyordu. Türkiye'nin Almanya'daki siyasal faaliyetlerini engelleyen Almanya yeni bir skandala imza attı.

Almanya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları zirvesinde skandal yaşandı. Organizasyon komitesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i aile fotoğrafında en dışa koydu. ABD'de düzenlenen önceki zirvede Şimşek en önde oturuyordu. Türkiye'nin Almanya'daki siyasal faaliyetlerini engelleyen Almanya yeni bir skandala imza attı.

G-20 Maliye Bakanları Almanya’nın Baden-Baden kentinde toplandı. Zirvede Türkiye’yi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil ediyor.

Şimşek ve Çetinkaya dün akşam aile fotoğrafı vermek için platforma çıktılar. Platformda hangi ülkenin nerede duracağı organizasyonu düzenleyenler tarafından önceden belirleniyor.

Yıllardır G20 toplantılarına katılan tecrübeli devlet adamı Mehmet Şimşek ise G-20 bakanları arasında protokolde en fotoğraf çekimi sırasında en sağ tarafa yerleştirildi. Hangi ülkenin nerede duracağı yere konan bayraklarla belirleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya fotoğrafın ortasında kendine bir yer bulurken Şimşek’in kadrajın en dışında kalması dikkat çekti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ile dün zirvede böyle selamlaştı.