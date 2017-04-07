Avcılar’da kat yasağı kalkıyor

Referanduma kısa bir süre kala İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde aylardır beklenen düzenlemenin hayata geçirileceği açıklandı.

Hali hazırda inşa edilen binalarda 4 kat sınırlaması bulunan ilçede bu sınırlamanın kaldırılacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, referandum çalışmaları kapsamında Avcılar'da düzenlenen mitingde “Kentsel dönüşüm kapsamında 4 kattan yüksek binaların yenilenmesi önündeki en büyük engel olan kat yasağını kaldıracağız” dedi.

BİNALAR YAŞLI VE YORGUN

1999 yılındaki Marmara depreminden etkilenen yerleşim birimleri arasında bulunan Avcılar'da 2008 yılında kat sınırlaması getirilmişti. Bu değişiklik ilçede bulunan 4 kattan yüksek binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesini engelliyordu. Bu çerçevede ilçede 10 mahallede başlatılan çalışmaların ardından 7'sinin imar planı değiştirildi ve değişiklik İBB Meclisi'nin onayına sunuldu. Yılbaşından bu yana İBB Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen değişikliğin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. İlçedeki 5 veya 6 katlı binaların çoğu yorgun, hasarlı, yaşlı” diyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak konuyla ilgili şunları söyledi:

“1980'de müktesep hak olarak 6 kat hakkını elde etmiş binaların envanterini çıkardık. Mevcut binaların yenileri ile güvenli yer değiştirmesi gerekiyor. 5 ve 6 kat izni alındığında bunlar bir an önce yenilenecek. İnsanlarımız aynı mahallelerinde aynı komşuları ile parkı, pazarı ile güvenli, günümüz teknolojisi ile yapılmış güvenli binalarda oturmak istiyor. Olası bir risk nedeniyle hiçbir ayrım yapmadan bunu sağlamak gerek.”