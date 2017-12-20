Avrupa Adalet Divanı: Uber ulaştırma şirketi

Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Uber hakkında Avrupa Adalet Divanı flaş bir karar aldı. Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Uber'in dijital şirket değil, bir ulaştırma şirketi olduğuna karar verdi. Buna göre Uber, Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde ulaştıma sektörünün kurallarına uymak zorunda kalacak.

CNBC’de yer alan habere göre, Avrupa Adalet Divanı, çarşamba günü, Uber uygulamasının dijital bir şirket değil, bir ulaştırma firması olduğuna karar verdi.

Bir Uber sözcüsü, kararın öncesinde e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Herhangi bir karar, nakliye yasası kapsamında halihazırda faaliyette bulunduğumuz Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda değişiklik yapmaz, ancak milyonlarca Avrupalı hala bizim gibi uygulamaları kullanamaz.” dedi.

Uber uzun süredir kendisini “bilgi toplumu hizmeti” olarak görüyordu. Sürücüleri ve yolcuları arabuluculuk yoluyla kendi uygulamaları aracılığıyla bir araya getiriyordu.

Bununla birlikte, birçok Avrupa hükümeti, ABD şirketinin bir taksi şirketi olarak düşünülmesi gerektiğini ve binlerce diğer şirkette olduğu gibi Avrupa’nın nakliye yasalarına uyması gerektiğini savundu.

Avrupa Adalet Divanının kararı, Uber’ın şu anda 28 üye ülkede ulusal düzenlemelerle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Onefinestay’ın kurucu ortağı ve CEO’su Greg Marsh, Çarşamba günü CNBC’ye verdiği demeçte Uber sürücülerinin çoğunluğunun şirkete “gerçekten değer verdiğini” ve bu hizmetin tüketiciler arasında çok fazla popüler olduğunu söyledi.

2014 yılında Barcelonalı taksiciler Uber’i mahkemeye vermiş ve müşterilerini ellerinden aldığını savunmuşlardı.