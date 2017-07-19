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Bakan Zeybekci’den TÜSİAD’a ziyaret

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 20 Temmuz Perşembe günü TÜSİAD'ı ziyaret edecek.

15:5919 Temmuz 2017
Ekonomi
Bakan Zeybekci’den TÜSİAD’a ziyaret
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 20 Temmuz Perşembe günü TÜSİAD'ı ziyaret edecek.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 20 Temmuz Perşembe günü TÜSİAD’ı ziyaret ederek, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki  TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası, Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası ile Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası’ndan oluşan heyet ile biraraya gelecek.

TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak düzenlenecek ziyaret kapsamında yatırım ortamı, finansal kaynaklara erişim ve AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konuları görüşülecek.

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