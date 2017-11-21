Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin'in değeri son iki günde yüzde 6,2 yükselerek 8,263 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in değeri, dün 8,000 dolar seviyesinin ü-zerine çıktıktan sonra bugün 8,263 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Son iki günde yüzde 6,2 prim yapan Bitcoin, ay başından beri yüzde 28, sene başından itibaren ise yüzde 749 değer kazandı.

İLGİLİ HABER İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin gaspı

Bitcoin’in 5,000 dolar seviyesinden ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün, 7,000 dolar seviyesine ulaşması da 13 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra düşüşe geçen sanal para biriminin değeri 12 Kasım’da 5,500 dolara kadar gerilemişti. 15 Kasım’da tekrar 7,000 dolar seviyesine yükselen Bitcoin’in 8,000 dolar barajına tırmanması ise bu tarihten sonra sadece 4 gün sürdü.

Uzmanlar, Bitcoin’in finansal piyasalara girmesi için yapılan hazırlıklara işaret ederek, bu yıl bitmeden sanal para biriminin değerinin 10,000 dolara çıkabileceği görüşünde.