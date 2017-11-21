Çiçek ve çikolataya 500 milyon

AKP iktidarının, temsil ve tanıtım giderleri adı altında 2016 yılında yaptığı harcamanın 500 milyon lirayı aştığı belirlendi.

AKP temsil ve tanıtım giderlerinde de oldukça bonkör çıktı. Genel bütçe kapsamındaki 19 bakanlık, 10 kurum ve Cumhurbaşkanlığı'nın devlet kesesinden yaptığı toplantı, yemek, çiçek, çikolata ve pastaya harcadığı parayı gösteren temsil ve tanıtım giderleri dudak uçuklattı. Genel bütçe kapsamında bakanlık ve kurumların 2016 yılında yaptığı temsil ve ağırlama gideri 500 milyon lirayı aştı. Sayıştay verilerine göre, aralarında Cumhurbaşkanlığı'nın da olduğu, genel bütçe kapsamındaki kurumların 2016'daki temsil gideri 500 milyon lirayı geçti.

DİYANET'TEN 2.5 MİLYON TL

En çok harcamayı, 376 milyon lirayla Dışişleri Bakanlığı yaparken, ikinci sırada 31 milyon lira ile Cumhurbaşkanlığı, üçüncü sırada ise 26.5 milyon lira ile İçişleri Bakanlığı yer aldı. Sıralamada Milli Savunma Bakanlığı 14.3 milyon lira ile 4'üncü, Başbakanlık 9.8 milyon lira ile 5'inci, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 9.5 milyon lira ile 6'ncı oldu. Adalet, Enerji, Kalkınma, Çevre, Aile ve Ulaştırma gibi bakanlıkların temsil giderleri ise 1 milyon liranın altında kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2016'daki temsil gideri ise 2.5 milyon lira oldu.

Halkbank devredilmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Halkbank'ın Emlakbank'a devredileceği iddialarını yalanladı. Akben, “Son düzenleme, Yeni Ticaret Kanunu'na uyum için yapıldı” dedi. Resmi Gazete'de 16 Kasım'da yayınlanan ve bankaların birleşme, devir ve hisse değişimi hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliklerin Halkbank ile ilgisi olmadığını vurgulayan Akben, “Değişiklik yeni ticaret kanununa uyum ve banka prosedürlerinin kolaylaştırılmasına dönük olarak yapıldı” diye konuştu.