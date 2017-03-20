Çökmeyen yollar yapacak

Kompozit sektörünün küresel anlamda en önemli buluşma noktalarından birisi olarak gösterilen Paris’teki JEC Kompozit Fuarı’na katılan Kordsa, fuar boyunca büyük ilgi gördü.

Kordsa fuara, 1 Nisan itibarıyla Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görevine devam edecek olan CEO Cenk Alper'in ev sahipliğinde katıldı.

Günümüzde dünya genelinde üretilen her 2 otomobil lastiğinden 1'ini Kordsa'nın güçlendirdiğini ifade eden Alper, “Toplamda 407 patent başvurumuz ve 128 buluşumuz var” dedi. Beton ve zemin güçlendirme çalışmalarının da olduğunu anlatan Kordsa CEO'su Cenk Alper, Türkiye'de en büyük sorunlardan birisinin çöken yollar olduğunu kaydetti.

Alper, “Yol ve ray yapılırken, zemine toprak seriliyor. Bu toprağın içine bir miktar çimento ve lif konulunca çok daha güçlü olduğunu gördük. 5 kilometrelik yolda bunu denedik ve başarı sağladık. Bunu yapan bir makine üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu makinenin geliştirilmesi için 4 milyon TL bütçe ayırdık” dedi.

Otomotiv kompozitleri için devrim niteliğinde bir inovasyon sunduklarını belirten Alper “Teknolojimizin de gücü ile Kordsa'nın kompozit teknolojilerinde Avrupa'daki pazar payını büyütüyoruz. Görüştüğümüz 40 müşteriden 30'u ile numune sürecindeyiz. Kompozit güçlendirme alanındaki ciromuzun 70 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.