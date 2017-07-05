Devlet vergisiz cenneti sevdi

Vergi cennetinde şirket kuran kamu kuruluşları arasına DHMİ de katıldı. DHMİ, Jersey Adası’nda kurduğu şirket aracılığıyla yurtdışında rekabet avantajı elde etmeye çalışacak...

Birçok şirketin vergi ödememek için akın ettiği vergi cennetleri, şimdi de kamu kurumlarının ilgi odağı haline geldi. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) vergi cenneti olarak bilinen ada ülkesi Jersey'de şirket kurmaya karar verdi. DHMİ, vergi cennetinden yöneteceği şirketiyle, yabancı ülkelerin açacağı havaalanı ihalelerinde rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor.

İNGİLTERE'YE BAĞLI

Edinilen bilgilere göre DHMİ, sürpriz bir kararla yurtdışına açılma sürecini başlattı. Yeni stratejisini hükümete bildiren DHMİ yönetimi, yurtdışında şirket kurabilmek için Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkmasını bekliyor. DHMİ'nin kuracağı şirkete merkez olarak, vergi cenneti olması ve şirket kurmadaki kolaylıkları nedeniyle

Birleşik Krallık'a bağlı Jersey Adası'nı seçtiği öğrenildi. Halen ülke genelinde 49 havalimanı işleten DHMİ, kuracağı şirket aracılığıyla dünya genelinde ortaya çıkabilecek iş fırsatlarını değerlendirecek. DHMİ, çıkacak fırsatlara göre yurtdışındaki ihalelere katılıp öncelikli olarak havalimanı işletmeciliği yapacak. İş tecrübesini yurtdışında pazarlamayı hedefleyen DHMİ, parası olup iş tecrübesi olmayan yabancı şirketlerle ya ortaklık kuracak ya da iş bitirme belgesini kullandırarak kârdan pay alacak. DHMİ'nin ciddi bir bilgi birikimi olduğunu, bu sayede havalimanlarındaki sistem ve cihazlara ilişkin kalibrasyon işleri de yapabileceğini söyleyen yetkililer, “Yabancı ülke örneklerini inceliyoruz. Yurtdışına açıldığımızda birçok firmaya müşavirlik ve teknik danışmanlık hizmeti verebiliriz” dedi. Kamu şirketleri olan BOTAŞ, EÜAŞ ve PTT de daha önce yurtdışında şirket kurmuştu.

SIRBİSTAN’I ÖRNEK ALDILAR

DHMİ yetkilileri, yurtdışına açılma konusunda Sırbistan devlet kuruluşunu örnek aldıklarını belirtti. Geçmişte Sırbistan devlet şirketinin de Bodrum Havalimanı'nın işletme ihalesine başka firmalarla birlikte katıldığını belirten yetkililer, “Sırp şirket hiçbir zaman somut olarak işin içinde olmadı. İş bitirme belgesini ve iş imkanlarını (know-how) kullandırarak kârdan pay aldı. DHMİ de yurtdışında şirket kurup dünya genelindeki ihaleler için yabancı şirketlerle anlaşabilir, sermaye ve iş bitirme belgesini koyabilir ya da firmanın kârından pay alabilir” dediler.