Doğalgaz santrallerine gaz kısılıyor

Enerji sektörü yetkilileri, Türkiye’de etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle BOTAŞ’ın özel sektör gaz santrallerine verdiği gazı yarın sabah itibariyle yüzde 50’ye düşüreceğini bildirdi.
Reuters’a bilgi veren üç sektör yetkilisi, BOTAŞ’ın yarın etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle evsel tüketimde meydana gelecek artışı karşılamak için bazı tedbirleri
uygulamaya koyduğunu bildirdi.
Bir sektör yetkilisi, “Özel sektör santrallerine BOTAŞ’ın bu kararı iletildi. Yarın sabah saat 08:00 itibariyle verilecek gaz yüzde 50’ye düşürülecek” dedi.Hava tahminlerinde Türkiye’nin yarın sabahtan itibaren Balkanlar’dan gelecek yeni bir soğuk hava dalgasına gireceği yer alıyor.