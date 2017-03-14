Dolar ne kadar oldu?

Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik krizin yankıları sürerken piyasaların gözü Fed ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarında olacak.
Yarın gece Fed’in faiz artırması beklenirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ekstra parasal sıkılaştırmaya gidilebileceğinin sinyallerini vermişti. Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak.
Dolar/TL sabat saat 07:51’de 3.7435/3.7455 Euro/TL ise 3.9883/3.9907’den işlem görüyor.
Altının gramı 145 TL’den, çeyrek altın 245 TL’den, yarım altın 497 TL’den, tam altın ise 979 TL’den alıcısını bulacak.