Dolar ne kadar oldu?

Geçen hafta Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından ivmesini yukarı doğru çıkaran dolar/TL haftaya 3.64 seviyesinin altında başladı. Gözler saat 10:00'da açıklanacak mart ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Dolar/TL 3.6305/3.6346 seviyesinden, Euro/TL 3.8786/3.8822’den işlem görüyor.

Gram altın 146 TL’den, çeyrek altın 241 TL’den, yarım altın 482 TL’den, tam altın ise 960 TL’den işlem görüyor.

Piyasaların gözü ise 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon rakamlarında olacak.

YURT DIŞINDA DURUM NE?

Asya borsaları yılın ikinci çeyreğinin ilk işlem gününe ılımlı kazanımlarla başlarken, yatırımcılar ABD’nin ekonomi politiklarının nasıl şekilleneceğini ve küresel büyümeyi nasıl etkileyeceğini izliyor. Reuters’ın bildirdiği rakamlara göre Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bugün yüzde 0.3 yükselirken, Cuma günü yedi haftanın dip seviyesini gören Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 artıda bulunuyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları Cuma günü sona eren yılın ilk çeyreğini dolar bazında yüzde 12.3 kazanımla kapatırken, 6.5 yılın en keskin kazanımını elde etti. Asya endeksi 46 ülkeyi izleyen MSCI dünya borsalarının kaydettiği yüzde 6.4 kazanımın iki katına yakın performans gösterdi. Yükseliş büyük ölçüde Çin öncülüğünde küresel ekonomide görülen ivme artışından kaynaklandı.

Hafta sonunda açıklanan Çin özel imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi beklentilerin altında değer almasına karşılık Cuma günü güçlü büyüdüğü açıklanan kamu şirketlerine paralel olarak özel sektörün de büyüdüğünü gösterdi.

Yatırımcıların bu hafta odaklanacakları konular Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Perşembe ve Cuma günü yapacağı görüşmeler olacak.