Dolar/TL: Dolar ne kadar yükseldi? Dolar ne kadar oldu? (11 OCAK)

Dolarda gümbür gümbür yükseliş sürüyor, dün merkez bankasının müdahalesine rağmen durdurulamayan doların yanında euronun da yükselişi sürüyor. Bu sabah saatlerinde ani bir yükseliş yaşayan dolar yeni rekorunu kırdı, euro ise 4 liranın üzerinde seyrediyor. İşte döviz kurları hakkında günün merak edilenleri.
Sabah saat 07:51’de dolar 3.8157/3.8191 TL seviyelerinde işlem görüyor. Aynı saatte euro 4.0224/4.0279 TL’den işlem gördü. Saat 08:26 sıralarında büyük bir yükseliş yaşayan dolar, 3.89’u aştı. Euro ise 4 lira 11 kuruşu geçti. Dolar şu sıralar 3.8389/3.8407 TL’den işlem görüyor. Euro aynı saatlerde 4.0545/4.0575 TL’den satılıyor. Anlık dolar, euro ve altın fiyatlarını, sozcu.com.tr ana sayfasında manşetlerin altında yer alan döviz tablosundan izleyebilirsiniz.