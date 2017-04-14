Eğlence vergisinde aslan payı IBB’nin

İstanbul’dan toplanan milyonlarca liralık eğlence vergisi için İBB flaş bi karar aldı. En az 10 bin kişilik spor sahaları kompleksi ve en az 2 bin kişilik kapalı spor salonlarının eğlence vergisinde İBB, diğerlerinde ilçe belediyeler yetkili kılındı.

İstanbul'dan toplanan milyonlarca liralık eğlence vergisi için yıllardır süren anlaşmazlığa son nokta konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yasa ile düzenlenmesi gereken eğlence vergisi işini bir meclis kararı ile “çözdü” ve vergi gelirinin büyük kısmını kendine ayırdı. 2004 yılına kadar 3030 sayılı kanunun belediye gelirlerini düzenleyen maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılıp işletilen ve biletle girilen en az 10 bin kişilik spor sahaları ile en az 2 bin kişilik kapalı spor salonlarından alınacak vergi büyükşehir belediyelerine, diğerleri ilçe belediyelerine gidiyordu. Ancak büyükşehir belediyelerinin yapısı 2004'te Resmi Gazete'de yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yeniden düzenlendi.

3030 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yasada eğlence vergisi ile ilgili bir düzenleme yer almadı. 13 yıl boyunca bu durumu düzenleyecek yönetmelik de çıkarılmadı. Özellikle yeni inşa edilen sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalarda vergi yönünden kimin yetkili olduğu konusu tartışmalı hale geldi.

MÜKELLEF ARADA KALDI

Tartışmanın tarafı olan İBB, mart ayında aldığı bir meclis kararı ile bu anlaşmazlığı da tartışmalı şekilde çözdü. İBB Meclisi'nde oya sunulan raporda yeni yerlerle ilgili yetkili idarenin belirlenmesinin vergilerin tahakkuk ve tahsili açısından elzem olduğu belirtildi. Bu konuda büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ihtilaflar yaşandığı, vergi mükelleflerinin iki idare arasında kaldığı vurgulandı. Bu nedenle bir düzenleme yapıldı ve eski yasada olduğu gibi en az 10 bin kişilik spor sahaları kompleksi ve en az 2 bin kişilik kapalı spor salonlarının eğlence vergisinde İBB, diğerlerinde ilçe belediyeler yetkili kılındı. Bu karara eski yasadan farklı olarak kamu kurumlarıyla birlikte özel şahıslarca yapılan tesisler de eklendi. Karara CHP grubu ret oyu verdi.

İLÇE BELEDİYELERİN DURUMU NE OLACAK

CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, İBB'nin yasa veya yönetmelik gerektiren bir sorunu meclis kararı ile kendi lehine çözdüğünü ifade etti. Çoban, “Bu vergiler üzerinde o tesislere hizmet götüren AKP-CHP fark etmez ilçe belediyelerinde hakkı var. Bu düzenlemeyi yaparken ilçe belediyelerden görüş dahi alınmadı. İlçe belediyeleri hizmet veriyor ama vergi gelirinden yararlanamıyor. İBB, büyük bir gelir kapısı olan eğlence vergisinde aslan payını da kendine aldı” diye konuştu.