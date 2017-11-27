TÜSİAD DEİK’ten çıkarıldı

Zaman zaman yaptığı eleştiriler nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP hükümetlerinin yöneticileriyle yıldızı bir türlü barışmayan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) hem yönetiminden hem de üyeliğinden çıkarıldı.

Başkanlığını Erol Bilecik'in yaptığı TÜSİAD'ın aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sanayici ve ihracatçılarının üye olduğu bir kurum olmasına karşın, böyle bir adım atılması ‘TÜSİAD'a ceza' olarak nitelendiriliyor. Ekonomi Bakanlığı, DEİK ve iş konseyleri çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikte sürpriz bir değişikliğe gitti. DEİK'in yönetim yapısını yeniden belirleyen Ekonomi Bakanlığı, yıllardır DEİK yönetiminde bulunan TÜSİAD'ı hem kurucu üyelikten hem de normal üyelikten tamamen çıkardı.

Yeni düzenlemeyle kurucu kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Müteahhitler Birliği'ni (TMB) dört ana kurucu kuruluş olarak belirlendi.

5 KURUCU ARASINDAYDI

Daha önce bu dört kurumun içinde beşinci kurucu kuruluş olarak yer alan TÜSİAD ana kurucu kuruluşlar arasına alınmadığı gibi, diğer kurucu kuruluşlar listesine de yazılmadı. Hükümet, 2014 yılında çıkardığı yine sürpriz bir yönetmelik değişikliğiyle DEİK'i iş dünyasının yönetiminden alıp tamamen kendisine bağlamış, ancak TÜSİAD'ı kurucu üye sıfatıyla yönetim kurulu içinde bırakmıştı.

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TÜSİAD önceki düzenlemede 5 kurucu kuruluş arasında yer aldığı için DEİK'in yönetimine de direkt girmişti. Yeni düzenlemeyle DEİK üyeliği sona eren TÜSİAD, yıllık gelirinin yüzde 1'i oranında DEİK bütçesine yaptığı katkı payını da artık ödemeyecek.

Yeni düzenlemeyle MÜSİAD ve TMB'nin ödeyeceği yıllık katkı payı da gelirlerinin yüzde 1'i yerine diğer üyelerin ödeyeceği aidatın 5 katı olarak değiştirildi. Hükümeti özellikle demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ve basın özgürlüğü gibi alanlarda eleştiren TÜSİAD son dönemde eleştirilerinin dozunu yumuşatmış, hatta bu nedenle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile TÜSİAD yönetimi arasında karşılıklı polemik yaşanmıştı.