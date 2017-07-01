Endonezya’da Starbucks için boykot çağrısı

Endonezya'da sivil toplum örgütleri eşcinsel haklarını desteklediği gerekçesiyle Starbucks'ı boykot etme kararı aldı.

LGBT topluluğuna verdiği destek ile bilinen Starbucks için Endonezya’da boykot çağrısı yapılıyor. Ülkede 30 milyon Müslüman’ın üye olduğu Muhammadiyah topluluğu adına açıklama yapan Enver Abbas hükümetin Starbucks’ın faaliyet izini iptal etmesi gerektiğini savundu.

‘KÜLTÜREL DEĞERLERE SAYGI DUYUYORUZ’

Reuters’ın haberine göre; Abbas yaptığı açıklamada, “Eğer Starbucks sadece işini yapacaksa bizim için zorun yok. Fakat ideolojilerini buraya getirmesinler” açıklamasında bulundu. Eşcinselliğin yasal olduğu Endonezya’da Starbucks’ın işletmeciliğini yapan PT Sari Coffee şirketinden yapılan açıklamada Endonezya’nın kültürel değerlerine saygı duyulduğu ifade edildi.

Starbucks hissedarları 2013 yılında yaptıkları bir açıklamada şirketin eşcinsel haklarını destekleyen politikalar izlemesinden ötürü müşteri kaybettiklerini belirtimişlerdi. Starbucks’ın eski CEO’su Howard Schultz ise “Bütün kararlar ekonomik değildir” diyerek eleştirileri yanıtlamıştı.

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Schultz o dönemde yaptığı açıklamada, “Geçen sene yüzde 38 kâr ettiğiniz hisselerinizi satmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Burası özgür bir ülke. Başka şirketin hisselerini alın” ifadesini kullanmıştı Müslüman bir Starbucks müşterisi olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Annisa Meidiana, “Benim için LGBT birey olmak bir insan hakkıdır. Kahve almayı” diye konuştu Hıristiyan Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama geçen mayıs ayında dine hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Endonezya’nın tamamında 72 Starbucks bulunuyor.