Facebook’ta nasıl işe girerim?

Facebook işe alımda titiz bir şirket. Şirketin CEO'su Mart Zuckerberg çalışanlara insiyatif verilmesini isterken firma yaratıcılığa büyük önem veriyor.

Dünyanın gözde şirketleri arasında bulunan Facebook işe eleman alırken ince eleyip sık dokuyor… Hatta öyle ki CNBC’nin haberine göre eski bir Facebook çalışanı işe alınmadan önce kendisiyle tam 17 kez mülakat yapıldığını söylüyor.

Facebook’un İnsan Kaynakları Başkan Yardımımcısı Lori Goler insanların Facebook’ta işe girmek için can attığını görüşmelere gelmeden önce şirketle ilgili sağlam bir araştırma yaptıklarını belirtiyor.

Goler Facebook’ta işe alacakları kişilerin öğrenmeye açık ve yaratıcı olmalarının olmazsa olmaz özelliklerden olduğunu ifade ediyor.

FOTOĞRAF FİLTRESİ ÖRNEĞİ

Goler Instagram için hazırladıkları fotoğraf filtrelerinin yaratılış sürecini örnek vererek, “Bu daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Dünyanın her yerindeki ekiplerin katkısı olması gerekiyordu. Aldığımız yeni yaratıcı insanlardan büyük faydalar sağladık” diyor.

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‘BU ŞİRKETİ YOK EDER Mİ?’

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg ise çalışanlara verdiği özgürlük ile nam salmış gibi. Facebook’un patronu daha önce yaptığı bir açıklamada, “Gün içinde pek çok karar almak zorunda kalıyorum. Çalışanlar bana bir öneri ile geldiğinde ‘bu yaptığınız şirketi yok etmeyecekse deneyin’ diyorum” diyerek çalışanlara tanıdığı özgürlüğü gözler önüne seriyor.

‘İNSANLARA İNSİYATİF VERİN’

Zuckerberg’in şirket için yazdığı ise alım manifestosunda ise şu ifadeler yer alıyor: Facebook global bir topluluk kurmaya çalışıyor. Şirkette en çok önemsediğimiz şey insanların bunu yapabilmesi için insiyatif almasını sağlamak. Şirket işe alım ilanlarını https://www.facebook.com/careers/ adresi üzerinden duyuruyor.