Faruk Çelik’ten GDO açıklaması

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa’da basın mensupları ile bir araya geldi. İşte Çelik’in açıklamalarından satır başları:
Adana’da gerek bütün fırınlardan bir çok fırınlardan aldığımız örnekler fırınlardan ekmek ürünlerini aldık ayrıca katkı maddelerini üretenlerden örnekleri aldık. Adana’da ekmekte GDO tespit edilmemiştir. Çok net söylüyorum. Hem geçmişteki incelemelerimiz hem yayından sonraki katkı maddesi incelemelerimizde GDO diye bir şey tespit edilmemiştir.
Söz konusu değildir. Bunu ifade ediyorum. Peki katkı maddesi üreten 5 firmayla ilgili tespit yaptık 4 firmada GDO söz konusu değil.
Katkı maddesi üretmek serbest ama GDO’suz olmak şartıyla. Bu çerçevede yaptığımız son incelemede ise 4’ünde yoktur.
Yalnız bahse konu bir firmadan dolayı GDO tespiti yapılmıştır ve gerekli adli işlemlerin soruşturması başlamış bulunmaktadır. Netice itibariyle vatandaşlarımızı bu konuda rahat olmalarını ifade ediyorum.
Çelik’in basın toplantısındaki sözlerinin tamamı için…
Urfa’da gazetecilerle basın toplantısı.. https://t.co/hDmyUDnQ8g
— Faruk Çelik (@farukcelikcomtr) March 23, 2017