Halka değil elektrik şirketine çalışmışlar

EPDK, devletin özel sektör dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatını indirdi. Ancak vatandaşın elektrik fiyatına dokunulmadı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) halka değil, elektrik dağıtım şirketlerine çalışıyor. EPDK, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş'nin (TETAŞ) elektrik dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektriğin kilovatsaat fiyatını 1 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 16 kuruşa indirdi. TETAŞ aynı elektriği 1 Ocak tarihinden bu yana 16.2 kuruşa satıyordu. Yeni fiyat önümüzdeki 3 ay geçerli olacak. Aynı şekilde TETAŞ'ın genel aydınlatma amacıyla yine şirketlere sattığı elektriğin fiyatı da 19.15 kuruştan 19.10 kuruşa düşürüldü.

TÜKETİCİYE YANSIMADI

Dağıtım şirketleri, TETAŞ'tan satın aldıkları elektriği ülke genelinde konut ve işyerlerinde tüketicilere satıyor. EPDK, toptan elektrik fiyatını düşürüp dağıtım şirketlerinin ana girdi maliyetini aşağı çekerken bu düşüş vatandaşın kullandığı perakende elektrik fiyatına yansıtılmadı. Bu nedenle aradaki fark dağıtım şirketlerinin daha fazla kâr etmesini sağlayacak.

Yapılan hesaplamalara göre, devletin özel sektöre sattığı toptan elektrik fiyatlarındaki indirim yıllık bazda yaklaşık 200 milyon liralık bir büyüklüğü ifade ediyor. İndirim şimdilik 3 aylık dönemi kapsadığı için özel sektörün 3 aylık kazancı 50 milyon lirayı bulacak. TETAŞ, tüketiciye yansıtılmayan bu indirimi yapıp şirketlere kaynak aktarmak yerine kendi kasasında tuttuğunda aynı para Hazine'ye gelir kaydediliyor. Böylece para şirketler yerine halkın hazinesine gitmiş oluyor.