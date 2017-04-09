“Helitaksi’ye fazladan KDV ödendi” uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde “Helitaksi’’ için ödenen KDV, sorun oldu. Sayıştay’ın tespitine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel şirketten kiralanan helikopter için fazladan 661 bin lira KDV ödedi.

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, özel bir firmadan helikopterler kiraladı. “Helitaksi” adıyla toplu taşım amacıyla kiralanan helikopterler için, firmaya yüzde 1 KDV verilmesi gerekirken, yüzde 18 KDV ödendi. Bu da 661 bin liralık zarara neden oldu.

MEVZUAT AÇIK, UYGULAYIN

Sayıştay bu konudaki tespitinde ‘'Şirket Katma Değer Vergisi oranını yanlış uygulayarak fazladan yüklemiş olduğu 661 bin 647 TL kadar vergi, beyan ve ödeme süresinden önce para çıkışına sebep olmuştur'' dedi. Belediyenin toplu taşıma şirketi ise ‘'Helitaksi pilot ve yardımcı pilotları, Skyline firmasının personelidir. İşletici bu firmadır. KDV indiriminden bu firma istifade etmektedir” dedi.

Savunmayı yetersiz bulan Sayıştay ise ilgili mevzuatı anımsatarak, “Mevzuat hükümlerinden hareketle şirket ‘Helitaksi' faaliyeti nedeniyle kiralamış olduğu helikoptere ilişkin ödemiş olduğu tutarlara yüzde 1 oran üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplaması gerekirken yüzde 18 oran üzerinden KDV hesaplaması mevzuata aykırılık teşkil etmekte olup, kamu idaresinin cevabıyla bu durumun ortadan kalkmadığı, bir karşı mevzuat veya açıklama yapılmadığı görülmektedir” değerlendirmesini yaptı.