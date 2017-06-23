İpotekli konut satışları patladı

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artışla 116 bin 558 konut satıldı. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 oranında artarak 116 558 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 287 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 631 konut satışı ve %10,8 pay ile Ankara, 7 121 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI PATLADI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 oranında artış göstererek 41 738 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %35,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 698 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %50 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında azalarak 74 820 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 589 konut satışı ve %16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %62,1 oldu. Ankara 7 464 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 397 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

53 BİN KONUT İLK KEZ SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılınaynı ayına göre %5,5 azalarak 52 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 129 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 595 konut satışı ile Ankara ve 2 936 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 artış göstererek 63 582 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 158 konut satışı ve %17,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %55 oldu. Ankara 8 036 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 185 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 artarak 1 775 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2017'de ilk sırayı 530 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 442 konut satışı ile Antalya, 123 konut satışı ile Trabzon, 120 konut satışı ile Bursa, 92 konut satışı ile Yalova ve 69 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK SATIŞ SUUDİ ARABİSTAN’A

Mayıs ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 285 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan izledi.