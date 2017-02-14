İşsizlik başvuruları patladı

İş-Kur'un açıklamasına göre Türkiye'de işsizlik başvurusu yapan kişilerin oranı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Ekim ayında işsizlik yüzde 11.8 ile son 6 yılın rekorunu kırmıştı. İşsizlik maaşı başvurularındaki artış oranı ise yüzde 12.8 oldu.

İş-Kur'un açıklamasına göre Türkiye'de işsizlik başvurusu yapan kişilerin oranı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Ekim ayında işsizlik yüzde 11.8 ile son 6 yılın rekorunu kırmıştı. İşsizlik maaşı başvurularındaki artış oranı ise yüzde 12.8 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı Ekim 2016'da yüzde 11.8'e yükselerek son 6 yılın zirvesine çıktı. 3 milyon 647 bin kişi işsiz. Devletin resmi rakamlarına göre Türkiye’de işsizlik oranı Ekim 2016’da yüzde 11.8’le son 6 yılın zirvesine çıktı. TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de 3 milyon 647 bin işsiz bulunuyor.

İŞKUR’un bugün açıkladığı verilere göre ise işsizlik maaşı almak için kuruma başvuranların sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 12.8 arttı. İşsizlik maaşına başvurabilmek için sigortalı işçi olmak ve iş akdinin feshinin ardından 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor.

293 BİN KİŞİ İŞSİZLİK BAŞVURUSU YAPTI

Kuruma yapılan işsizlik başvuruları ise Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 arttı. Geçen yılın Ocak ayında 237 bin 656 kişi işsizlik başvurusunda bulunmuştu. Bu yılın Ocak ayında ise başvuran kişi sayısı 293 bin 399 oldu.

Ocak ayında 158 bin 46 kişi işsizlik maaşı için başvururken 2016 aralık ayında 140 bin 46 kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmuştu. Mart 2002’den bu yana 8 milyon 24 bin 193 kişi işsizlik maaşı almak için başvurdu. O tarihten bugüne kadar 14 milyar 715 milyon TL işçilere maaş olarak ödendi.