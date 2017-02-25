İstihdam seferberliğinde yetersiz rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve hükümetin istihdama karşı milli seferberlik ilan etmesine karşı istihdam rakamları beklendiği gibi gelmiyor. Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamasına göre Erdoğan'ın yüzde 5 istihdam artırma çağrısının ardından 1-20 Şubat tarihleri arasında 103 bin kişi istihdam edildi. Geçen kasım ayında İŞKUR 131 bin kişiye iş bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve hükümetin istihdama karşı milli seferberlik ilan etmesine karşı istihdam rakamları beklendiği gibi gelmiyor. Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamasına göre Erdoğan'ın yüzde 5 istihdam artırma çağrısının ardından 1-20 Şubat tarihleri arasında 103 bin kişi istihdam edildi. Geçen kasım ayında İŞKUR 131 bin kişiye iş bulmuştu.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe karşı hükümet milli seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patronlardan yüzde 5 istihdam arttırmalarını istedi.

Önümüzdeki günlerde hangi patronun ne kadar işçi aldığına ilişkin bir liste ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidecek.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patronlara istihdam çağrısı

TÜİK kayıtlarına göre Türkiye’de 3.7 milyon işsiz bulunuyor. İş bulmaktan umudunu kesenler ve iş aramayanlar da dahil edildiği zaman 6 milyon insanın işsiz olduğu ortaya çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1-20 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

BEKLENTİ AY SONU 150 BİN

Bakan Şubat ayı sonunda bu rakamın 150 bin kişiye çıkmasını beklediklerini vurguladı.

1-20 Şubat tarihleri arasında sağlanan istihdam rakamlarına baktığımız zaman İŞ-KUR kendi performansının normal seyrinde gözüküyor.

Seferberlik ilan edilmesine karşın işe yerleştirme rakamları çok da etkileyici değil.

KASIM AYINDA 131 BİN KİŞİYİ İŞE SOKTULAR

İŞ-KUR Ocak ayında 123 bin kişiyi, Aralık ayında 112 bin kişiyi, Kasım ayında ise 131 bin kişiyi işe soktu. Kasım ayında toplamda 200 bin kişi işe yerleşmişti.