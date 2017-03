Kim bu Rockefeller’lar?

'Dünyayı yöneten, düğmeye bastığı' söylenen dev ailelerden Rockefeller'ların en yaşlı üyesi David Rockefeller dün hayatını kaybetti. Dünya tarihine damgasını vuran Rockefellar'lar IMF'nin kuruluşnda yer aldı, yeri geldi Dünya Bankası'na kredi bile verdi.

Bir aile düşünün… Dünya Bankası’na ve IMF’ye para vermiş olsun. Bir aile düşünün bir ABD Başkan Yardımcısı, bir senatör ve pek çok iş adamına sahip olsun. Adı komplo teorilerinden müzelerin duvarlarına kadar pek çok yerde geçen Rockefeller Ailesi’nin en yaşlı üyesi David Rockefeller altı kalp ve üç böbrek naklinin ardından dün New York’ta uykusunda vefat etti.

101 yaşındaki iş adamı hayata gözlerini yummadan önce yaşamını ‘harika’ olarak tanımlıyor. Böyle söylemesi için birden fazla gerekçeye sahip.

1916 yılında New York’ta doğan Rockefeller 6 kardeşin en küçüğüydü. Abisi Nelson Rockefeller Başkan Gerald Ford’un Başkan Yardımcılığı’nı yaptı. Yeğeni Jay Rockefeller ise Batı Virginia senatörüydü.

ʻʻ Bazıları ailemizin ABD'nin çıkarlarına karşı çalışan gizli bir örgüt olduğuna inanıyor. Bizi 'uluslar üstü' olarak görüyorlar ve daha global küresel ve politik bir yapı kurmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Eğer suçlama buysa suçluyum ve bununla gurur duruyorum. David Rockefeller

Çocukluğunu New York’ta geçiren David Rockefeller Amiral Richard Byrd ve Sigmund Freud gibi dünyaca ünlü isimlerle tanışma şansını çok erken yaşta yakaladı.

Rockefeller’ın New York’ta doğduğu ev zamanında kentin en büyük malikanesiydi. Evin bir kısmı şu an New York Modern Sanatlar Müzesi’nin parçası.

David Rockefeller inanılmaz parası olan bir adam olsa da dünyanın en zenginleri listesinin tepesinde yer almıyor.

ʻʻ Maddiyatın insanın hayatını hoş kılacağına ikna olmuş durumdayım. Fakat iyi arkadaşların ve akrabaların yoksa kim olursanız olun hayat gerçekten boş olacak ve maddi şeylerin peşinde koşmak önemli hale gelecektir.

Mart 2017 itibariyle Forbes’a göre Rockefeller’ın 3.3 milyar dolar parası bulunuyor. Türkiye’nin en zengin adamı Murat Ülker’in ise aynı listeye göre serveti 3.7 milyar dolar. Bunun sebebi ise ailenin servetinin yıllar içerisinde varisler ve olumsuz yatırım tercihleri itibariyle parçalanmış olması.

Rockefeller’ın ömrü boyunca 2 milyar dolar para bağışladığı ifade ediliyor. Osmangazi Köprüsü’nün inşaat maliyetinin 1.1 milyar dolar olduğunu düşünürsek hiç de fena değil.

Yönettiği Chase bankası, 1946 yılında 4.8 milyar dolarlık varlığı yönetirken görevi bıraktığı nisan 1981 yılında varlıklarının tutarı 76.2 milyar dolara çıkmıştı. İş hayatında disiplini ile tanınan Rockefeller 2002 yılında ‘Anılarım’ isimli bir kitap çıkardı. Kitabında 90’larında bile her gün işe gittiğini söylüyordu. Harvard mezunu Rockefeller London School of Economics’te de ekonomi eğitimi aldı.

Burada ABD’nin gelecekteki başkanı John F. Kennedy ile tanıştı. JFK’nin kardeşi Kathleen ile sevgili oldu. Yüksek lisansını Chigago Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yaptı.

Rockefeller’ın eşi Peggy 1996’da öldü. David Rockefeller’ın 6 çocuğu ve 10 torunu var.

DÜNYANIN İLK MİLYARDERİ JOHN D. ROCKEFELLER

Hanedanlığın tarihi ise 1849 yılına kadar uzanıyor. Standard Oil firmasının kurucusu olan Alman göçmeni John D. Rockefeller ve William Rockefeller kardeşler Chase Manhattan Bankası’nı alarak kendilerine dev bir imparatorluk inşa ettiler.

Bugüne kadar ABD’ye 20 milli park kazandıran Rockefeller’lar Davos’u düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu, IMF, Dünya Bankası, ABD Merkez Bankası, Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler gibi devasa kuruluşların kuruluşunda rol oynadı.

Uzun yıllar ailenin serveti uzmanlar tarafından tam olarak hesaplanamadı.

Apple’ın ilk yatırımcılarından biri oldular. Petrolden para kazanmayı başaran ilk aile olan Rockefeller’lar 2014 yılında fosil yatıklara yatırım yapmayı bıraktıklarını açıkladılar.

John D. Rockefeller 1855 yılında 25 yaşındayken yaşayan en zengin adamdı. Amerika’nın petrolünün yüzde 90’ını tek başına çıkarıyordu.

Standart Oil 1911’de parçalandı. Standart Oil’den ConocoPhilips, BP, Chevron ve Exxon-Mobil gibi devler çıktı.

Dünyanın ilk milyarderiydi John D. Rockefeller 1916’da. 1937 yılında öldüğünde serveti ABD’nin yüzde 1.5’u ediyordu. Forbes’a göre enflasyon hesabı yapıldığı zaman 340 milyar doları bulunuyor. Bill Gates’in servetinin dört katı.