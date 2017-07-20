‘Kolsuz Agop’ artık hasta bakmayacak

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından olan Profesör Agop Kotoğyan artık hasta bakmayacak. Kotoğyan Türkiye'nin en çok kazanan 20 doktoru arasındaydı.

Sozcu.com.tr’nin aradığı Agop Kotoğyan’ın İstanbul Şişli’deki muayenehanesinin çalışanları ünlü doktorun artık randevu almadığını ve hasta bakmayacağını açıkladı.

Tek kolu olmadığı için ‘Kolsuz Agop’ lakabıyla tanınan ünlü profesör makalesi ün Uluslararası dergilerde yayımlanmış 300’den fazla bulunuyor.

Turkish Time dergisinin haberine göre Agop Kotoğyan 2015 yılında elde ettiği 419 bin TL’lik gelir ile Türkiye’nin en çok kazanan 20 doktoru arasında yer alıyordu.

AGOP KOTOĞYAN KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini yine İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini 1963 yılında tamamlayarak mezun oldu.

Kadro bulunmaması nedeniyle 1963-1964 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniğinde volonter olarak çalıştı. 1964 yılında ise, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsünün ilk asistanı olarak kadroya geçti. 1967 yılında “Dermatitis Herpetiformis” adlı uzmanlık teziyle deri ve zührevi hastalıklar uzmanı oldu. Aynı kürsüde başasistan olarak görevine devam ettiği sırada, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı tarafından, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere Almanya Homburg (Saar)’daki Üniversite Dermatoloji Kliniğine, Prof. Dr. F. Nödl’ün yanına 1969 yılında gönderildi. 1972 yılı başına kadar bu klinikte sürdürdüğü başarılı çalışmalarında, özellikle malign melanomların klinik ve histopatolojik incelemelerine ağırlık vermiştir. Kliniğe geri döndükten sonra doçentlik hazırlıklarını tamamladı ve 1973 yılında “Ichthyosis Vulgaris Vak’alarında Kromozom İncelemeleri” adlı doçentlik tezini vererek doçent oldu.

Aynı yıl doçent kadrosuna atanarak İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’ndeki görevine devam etti. “Akne Vulgaris Vak’alarında İmmünolojik Araştırmalar” konulu teziyle 1979 yılında profesör oldu ve profesör kadrosuna atandı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin başkanlığına 1979 yılında seçilen Prof. Dr. Agop Kotoğyan, o tarihten itibaren yıllarca bu görevini de çok büyük bir başarı ile sürdürmüş ve Türk dermatolojisine üstün hizmetlerde bulundu. Dermatoloji alanındaki yenilikleri en yakından izlemeyi kendisine prensip edinen ve mümkün olduğunca fazla sayıdaki periyodiği izlemeye gayret gösteren doktor bey’in üyesi bulunduğu diğer dernekleri de şöylece sıralayabiliriz: Türk Dermatoloji Derneği, İmmünoloji Derneği, Kanser Derneği, Uluslararası Tropikal Dermatoloji Derneği, Uluslararası Pediyatrik Dermatoloji Derneği, Dünya Tıp Birliği, Alman Dermatoloji Derneği, Amerikan Kriyoşirürji Derneği.. Bu derneklerin kongrelerine, uluslararası ve ulusal kongrelere, simpozyumlara ve seminerlere başkanlık etmiş ve düzenli bir şekilde katılmaya devam etmekte.

Prof. Dr. Agop Kotoğyan 500’ün üzerinde uluslararası ve ulusal tıbbi yayınlarda bilimsel makalesi bulunmakta; yayınlarının daha çok deri ve zührevi hastalıkları, deri kanseri, malign melanom, immünoloji, kriyoterapi gibi konularda yoğun olduğu görülmekte. Ayrıca meslektaşlarıyla birlikte 6 tıbbi kitap yayınlandı.

Almanca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Agop Kotoğyan evli ve iki çocuk sahibi. 21 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı başkanı iken emekli oldu. O tarihten bu yana özel muayenehanesinde hasta bakıyordu.