KPSS ücretine yüzde 120 zam

KPSS ücretleri geçen yıla göre iki kattan fazla zamlandı. Tüm oturumlara girmek isteyen adaylar 480 TL ödeyecek.

KPSS ücretleri geçen yıla göre iki kattan fazla zamlandı. Tüm oturumlara girmek isteyen adaylar 480 TL ödeyecek.

2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları başladı. KPSS'ye girmek isteyen adaylardan alınacak sınav ücreti de zamlandı ve geçtiğimiz yılın iki katını aştı. Adaylar zamma büyük tepki gösterdi.

Memur olmak için hazırlanan yüz binlerce adayın beklediği KPSS'nin başvuru ücreti, tüm oturumlara girmek isteyen adaylar için 480 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl aynı oturumlarda sınava giren adaylar, 220 TL ödemişti. Böylece KPSS başvuru ücreti yüzde 118.18 oranında artış gösterdi.

İLGİLİ HABER KPSS Lisans başvuru dönemi başladı! KPSS kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır?

KREDİ Mİ ÇEKELİM?

Sınava girecek olan adaylar Change.org isimli sitede imza kampanyası başlatarak, sınav ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi. Bir günde 10 bine yakın kişinin imza attığı kampanyada, “Sınav ücretleri son dönemde yüksek artış gösteriyor ve buna kimse karşı çıkamıyor.

Devlete sınav için tonlarca para döküyoruz. Asgari ücret 1.404 lira. Maddi durumu yetersiz olan sınava giremeyecek mi? Artık sınav ücretlerini ödemek için kredi çekmemiz gerekecek. Ücretlerin ödenebilir şekilde olmasını istiyoruz” denildi.