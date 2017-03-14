KPSS ücretine yüzde 120 zam

2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları başladı. KPSS'ye girmek isteyen adaylardan alınacak sınav ücreti de zamlandı ve geçtiğimiz yılın iki katını aştı. Adaylar zamma büyük tepki gösterdi.
Memur olmak için hazırlanan yüz binlerce adayın beklediği KPSS'nin başvuru ücreti, tüm oturumlara girmek isteyen adaylar için 480 TL olarak belirlendi.
Geçen yıl aynı oturumlarda sınava giren adaylar, 220 TL ödemişti. Böylece KPSS başvuru ücreti yüzde 118.18 oranında artış gösterdi.
Sınava girecek olan adaylar Change.org isimli sitede imza kampanyası başlatarak, sınav ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi. Bir günde 10 bine yakın kişinin imza attığı kampanyada, “Sınav ücretleri son dönemde yüksek artış gösteriyor ve buna kimse karşı çıkamıyor.
Devlete sınav için tonlarca para döküyoruz. Asgari ücret 1.404 lira. Maddi durumu yetersiz olan sınava giremeyecek mi? Artık sınav ücretlerini ödemek için kredi çekmemiz gerekecek. Ücretlerin ödenebilir şekilde olmasını istiyoruz” denildi.