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Naci Ağbal’dan KDV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal KDV reformu hakkında açıklamalarda bulundu.

12:5820 Temmuz 2017
Ekonomi
Naci Ağbal’dan KDV açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal KDV reformu hakkında açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) “Genişletişmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında”  KDV düzenlemesi hakıında açıklamalarda bulundu. Ağbal, KDV reformunda TİM’in düşüncelerinin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Ağbal Katma Değer Vergisi uygulamasının Türkiye vergi sistemi için doğru bir uygulama olduğunu söyledi. Mevcut sistem hakkında şikayetler olduğunu dile getiren Ağbal, mevcut sistemin yatırımı, üretimi, ihracatı vergilendiren bir sisteme dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Mevcut sistemin karmaşık bir hal aldığını belirten Bakan Ağbal, KDV sisteminden memnun olan kimseyi görmediğini belirtti.

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