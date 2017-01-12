Özilhan’dan sert açıklamalar

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan sert açıklamalarda bulundu. Şu an TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes konuşuyor:

İşte Özilhan’ın açıklamalarındar satırbaşları:

İnanç temelli sorunların çözümü laiklik kavramından geçiyor.

Açıklanan ekonomik paketler uzun vadede bir çözüm getirmiyor.

Birlik ve beraberliği otoriteyle sağlayamayız.

Ekonomik kayıplar sineye çekilir fakat vatandaş aş ve iş derdine düşerse bu terör örgütlerinin işine yarar bir ortam yaratır.

‘SÜREKLİ BİR OHAL ORTAMI…’

Özilhan’dan sonra TÜSİAD Başkanı Cansen Naşaran Symes bir konuşma yapıyor. İşte konuşmadan satırbaşları:

Türkiye Ortadoğu’nun geleceğine katkıda bulunacaksa bunu Ortadoğu’nun hastalıklarını ithal ederek yapamaz. Bunu AB değerlerini reddederek, müttefikleri ile çatışarak gerçekleştiremez.

İzmir’deki saldırıya gösterilen tepki herkesi etkiledi.

Laiklik olmadan Ortadoğuda tanık olduğumuz trajedilerin engellenmesi mümkün değil.

Tüm eksikliklerine rağmen toplumun her kesiminden gelen kişilerin en yüksek makamlara erişmesini sağlayan bir vatandaşlık anlayışı meclisin desteği ile hayata geçti.

‘ATILIMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İMKANSIZ’

15 Temmuz’daki kalleş darbe girişiminin hedefinde meclis vardı yine.

Ortak hedeflerimizin azalmasını hayat tarzları üzerinden ayrışmanın hızlanmasını özgür dünya ile iletişimimizi üzülerek izliyoruz.

Sürekli bir OHAL ortamı tek başına güvenlik sorunlarının aşılabileceğini sağlayacağından emin değiliz.

PISA sonuçları dikkat çekti. Geleceğimiz adına endişe duyuyorum. Bu gençler 21. yüzyılın dünyasında gerekli becerilere sahip olmadıklarını düşünmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki eşitsizlikleri yeniden düşünürken dünyayı kavramaya teşvik edilmeyen nesiller yetiştiriyoruz. Böyle bir eğitim sistemiyle Türk iş dünyasının hevesle yapmak istediği atılımları gerçekleştirmesi imkansız.