Popüler web sitelerinin büyük değişimi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık zaman veya mekan farketmeden istediğimiz yerden internete girebiliyoruz. Aradığımız bir bilgiye ulaşmak için, müzik dinlemek için ya da eğlenmek için tek yapmamız gereken cebimizdeki telefonu elimize almak. Sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi.
2 MİLYAR KULLANICI, 28 MİLYAR DOLAR GELİR
Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformu Facebook, tam iki milyar kullanıcıya ulaştı ve 2016 yılında 28 milyar dolar gibi bir gelir elde ederken, 10 milyar dolar kar sağladı. Peki artık günlük hayatımızın bir parçası olan bu sitelerin görüntüsü ilk kurulduklarında nasıldı? İşte popüler sitelerin onlarla ilk tanıştığımız zamanki ve günümüzdeki halleri.
Facebook – 2004 yılında böyle görünüyordu.
Kuruluşundan 13 yıl sonra Facebook böyle görünüyor.
2011 yılında Instagram
Günümüzde Instagram
e-ticaret sitesi Amazon 1995
Günümüzde Amazon
Arama motoru Yahoo 1994
Günümüzde Yahoo
Twitter 2006
Günümüzde Twitter
Youtube -2005
Günümüzde Youtube
Linkedin – 2003
Günümüzde Linkedin
Foursquare 2009
Günümüzde Foursuquare
eBay 1995
Günümüzde eBay
Tumblr 2007
Günümüzde Tumblr
Google 1998
Günümüzde Google
Pinterest 2010
Günümüzde Pinterest