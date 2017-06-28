Popüler web sitelerinin büyük değişimi

Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in iki milyar kullanıcıya ulaştıklarını açıklaması sosyal medyanın hayatımızın ne kadar içinde olduğunun bir göstergesi. Hemen hemen herkesin her gün düzenli olarak ziyaret ettiği siteler mevcut. Peki hayatımızın bu kadar içinde olan bu platformlar zaman içinde nasıl değişti? İşte her gün gördüğümüz sitelerin kuruldukları zamanki ve günümüzdeki halleri...

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık zaman veya mekan farketmeden istediğimiz yerden internete girebiliyoruz. Aradığımız bir bilgiye ulaşmak için, müzik dinlemek için ya da eğlenmek için tek yapmamız gereken cebimizdeki telefonu elimize almak. Sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi.

2 MİLYAR KULLANICI, 28 MİLYAR DOLAR GELİR

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformu Facebook, tam iki milyar kullanıcıya ulaştı ve 2016 yılında 28 milyar dolar gibi bir gelir elde ederken, 10 milyar dolar kar sağladı. Peki artık günlük hayatımızın bir parçası olan bu sitelerin görüntüsü ilk kurulduklarında nasıldı? İşte popüler sitelerin onlarla ilk tanıştığımız zamanki ve günümüzdeki halleri.

Facebook – 2004 yılında böyle görünüyordu.

Kuruluşundan 13 yıl sonra Facebook böyle görünüyor.

2011 yılında Instagram

Günümüzde Instagram

e-ticaret sitesi Amazon 1995

Günümüzde Amazon

Arama motoru Yahoo 1994

Günümüzde Yahoo

Twitter 2006

Günümüzde Twitter

Youtube -2005

Günümüzde Youtube

Linkedin – 2003

Günümüzde Linkedin

Foursquare 2009

Günümüzde Foursuquare

eBay 1995

Günümüzde eBay

Tumblr 2007

Günümüzde Tumblr

Google 1998

Günümüzde Google

Pinterest 2010

Günümüzde Pinterest