Promosyon için acele etmeyin

Yılda bir kez promosyon almak için maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler acele etmesin. Zira, benzer promosyon ödemelerini özel bankalar da yapmak zorunda kalacak

Yılda bir kez promosyon almak için maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler acele etmesin. Zira, benzer promosyon ödemelerini özel bankalar da yapmak zorunda kalacak

Hükümetin kamu bankalarıyla imzaladığı promosyon sözleşmesi, iki yıldır promosyona direnen özel bankaları adeta köşeye sıkıştırdı. Yeni sistem özel bankaları önümüzdeki dönemde daha fazla promosyon ödemeye mecbur bırakacak. Dolayısıyla, 300 ila 450 lira arasında değişen promosyonu almak için kamu bankalarına gitmekte acele etmeyen emekliler, yeni yılda çok daha yüksek promosyon alma şansını yakalayacak.

SON ÇARE KAMU BANKALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015 yılından bu yana bankalarla promosyon için pazarlık yürütüyordu. Görüşmeler “yılda bir maaş” tutarında promosyon talebiyle başladı. Ancak masaya çağrılan kamu ve özel bankalar emekliye promosyon ödemek istemediği gibi üstüne bir de komisyon talebini gündeme getirince pazarlık zora girdi. Edinilen bilgilere göre özel bankalar, son toplantıda en fazla 100 liraya kadar promosyon verebileceklerini belirtip masadan ayrıldı. Bunun üzerine hükümet son çare olarak kamu bankalarına promosyon görevini verdi.

ÇOK KRİTİK MADDELER

Kamu bankalarıyla yapılan anlaşma, emeklilere 300 ila 450 lira arasında değişen promosyonun dışında yeni fırsatlar sunarken, özel bankaları da adeta köşeye sıkıştırdı. Anlaşmaya göre promosyon almak isteyen emekli, maaşını kamu bankasına taşıyacak.

Üstelik maaşını taşıyan emekli 3 yıl boyunca özel bankaya dönemeyecek. Yani emeklinin aldığı promosyon, SGK tarafından direkt maaşından kesileceği için özel banka, kaptırdığı emekliyi 3 yıl boyunca bir daha geri alamayacak.

Dahası, emekli giderken faturalarını da kamu bankasına taşıyacak. Promosyon için kamu bankasına giden emekli bu bankalarda hem kredili mevduat hesabı açtıracağı hem de yeni kredi kartı alacağı için adeta “sadık müşteri”ye dönüşecek. Sözleşmedeki “bağlayıcı” maddeler, 11.5 milyon emekliyi uzun süreliğine kamuya kaptırma riskini ortaya çıkaracağı için, özel bankalar önümüzdeki dönemde emekliye kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Özel bankalar kendi müşterileri olan emeklileri elinde tutmak, yeni emekli müşteri kazanabilmek için kamu bankalarından çok daha yüksek promosyon vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla promosyon için kamu bankalarıyla anlaşma yapma konusunda acele edip maaşını 3 yıl bağlamayan emekliler, önümüzdeki dönemde çok daha yüksek promosyonlar elde etme şansına kavuşacak.

PTT'nin işi zor

Yeni promosyon anlaşması, aylığını PTT'den alan emeklileri yeni bir yol ayrımına getirdi. Kamu bankalarıyla yapılan promosyon anlaşması aylığını PTT'den alan emeklileri ise kapsamıyor. Dolayısıyla bu emeklilerin 300 ila 450 lira arasında değişen promosyonu alabilmeleri için kamu bankalarından birine maaşını taşıması gerekiyor. Bu durumda PTT'nin ciddi bir müşteri kaybedeceği ifade ediliyor.