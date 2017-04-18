Referandum ile örtülü patladı

Martta bütçe açığı 3 kat artarak 19.5 milyar lira oldu. Erdoğan ve Yıldırım’ın kullandığı gizli hizmet giderleri de yüzde 20 yükseldi

Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe verilerini açıkladı. Resmi veriler, hükümetin referandum öncesinde birbiri ardına açıkladığı vaatlerin bütçe performansını hem gelir hem de gider yönünden ciddi şekilde vurduğunu ortaya koydu. Seçim harcamalarının hızlandığı mart ayında bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 58 milyar 571 milyon liraya çıkarken, tam tersine bütçe gelirleri yüzde 3 azaldı ve 39 milyar liraya geriledi. Böylece mart ayında bütçe açığı, geçen yılın 3 katına çıkarak, 19 milyar 511 milyon liraya yükseldi.

IMF BU RAKAMA BAKIYOR

Referandum vaatleri sadece mart ayında değil, yılın ilk 3 ayında da bütçeyi olumsuz etkiledi. Bütçe gideri ocak-mart döneminde geçen yıla göre yüzde 21.3 artarken bütçe gelirlerindeki artış yüzde 9.8'de kaldı. Geçen yıl 47 milyon lira fazla veren bütçe bu yılın ilk 3 ayını ise 14.9 milyar lira açıkla kapattı. Daha da kötüsü IMF ve uluslararası kuruluşların dikkatle izlediği faiz dışı fazla (FDF) geçen yıl mart ayında 160 milyon lira fazla vermişken, bu yılın martında 12.4 milyar lira açığa düştü. 3 aylık FDF de geçen yılki 16.5 milyar lira seviyesinden 3.9 milyar lira seviyesine geriledi.

Hemen her seçim öncesinde tırmanan örtülü ödenek harcamaları bu yıl da olağanüstü arttı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kullanma yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet giderleri, referandumun hemen öncesindeki mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.7 oranında artarak 236 milyon liraya yükseldi. Mart ayında örtülü ödenekten yatırım amaçlı yapılan yardım da 9.4 milyon lirayı aştı. Bu yılın ilk üç ayında örtülü ödenek kullanımı ise geçen yıla göre yüzde 45.1 gibi oldukça yüksek bir oranda artarak 682 milyon 458 bin liraya yükseldi.

Bütçedeki askeri savunma giderleri ise olağanüstü düzeyde yükseldi. Türkiye'nin güvenlik ve savunma amaçlı askeri harcamaları yılın ilk üç ayında yüzde 118.2 oranında artarak 290 milyon liradan 633 milyon liraya çıktı. Askeri harcamalarda en yüksek artış ise mühimmat alımlarında gözlendi. Geçen yılın ilk üç ayında 21 milyon lira olan mühimmat harcaması bu yıl 11 kattan fazla artarak 241.3 milyon liraya çıktı.

Açığı SGK prim vaadi zıplattı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilk üç aydaki 14.9 milyar liralık bütçe açığının 6 milyar lirasının geçici olarak yılın sonuna ertelenen sosyal güvenlik primlerinden kaynaklandığını bildirdi. Ağbal, ekonomiyi destekleyen geçici düzenleme ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığının ilk üç ayda yükseldiğini, ancak bu etkinin önümüzdeki aylarda tedrici bir biçimde ortadan kalkarak bütçenin normal görünümüne kavuşacağını söyledi.