Rusya’da 2 milyar dolar kaybetti

Rusya’da, 2 milyar dolarlık projeyi Çinlilere kaptıran Rönesans Holding, 2.5 milyar dolarlık proje için de yaptırımların kalkmasını bekliyor

Uçak krizinin ardından Rusya'nın devreye aldığı yasak ve ambargoların en çok etkilediği şirketler arasında yer alan Rönesans Holding, 2.5 milyar dolarlık proje için yaptırımların kaldırılmasını bekliyor. Rusya'da 21 bin çalışan ile ülkenin en önemli inşaat şirketi olduklarına işaret eden Rönesans Grubu Başkanı Erman Ilıcak, “Rusya'daki işlerimiz daha iyi olacak. Milyarlarca dolarlık iş kaybettik. Son 1.5 yılda yeni iş alamadık. 2 milyar dolarlık işi Çinli ve diğer ülkelerden gelen firmalara kaptırdık. Çok ciddi bir faturası oldu” diye konuştu.

KOŞTURMAYA BAŞLAYACAK

Yaptırımların kalkmasıyla Rusya'daki kaybı kısa sürede telafi edeceklerini dile getiren Ilıcak, “Daha önce kararname çıkarmışlardı, onun yükümlülüğünün kalkmasından sonra koşturmaya devam edeceğiz” dedi. Ilıcak, yasağın kalmasının ardından petro-kimyada, bina inşaatlarında büyük projelere imza atacaklarını, ayrıca Rusya'da Acıbadem'le birlikte yapmayı planladıkları bir hastane yatırımının da beklemede olduğunu açıkladı.

Reyting şirketlerinin Türkiye ülke notu ile birlikte şirket ve banka görünümlerinde yaptığı değişiklikleri de değerlendiren Ilıcak, borçlanma maliyetlerinin 50 baz puan kadar yükseldiğini kaydetti. Burada kârlılık seviyelerinin aynı kaldığını ancak bir miktar zorlandıklarını kaydeden Ilıcak, hedeften şaşmadıklarını söyledi. Ilıcak, iş dünyasının sürekli kâr edemeyeceğini ancak Türkiye'de yüzde 6 olan inşaat sektöründeki marjların Avrupa'daki yüzde 1.5'lik rakama göre daha iyi durumda olduğunu dile getirdi. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin yabancı açısından hâlâ cazip noktada olduğunu anlatan Ilıcak, şöyle devam etti:

“Yoksa Singapur devlet fonu gelip buraya yatırım yapmaz. Son 4 yılda 500 milyon dolar yatırım yaptılar. Rönesans Gayrimenkul şirketinin yüzde 20'sine sahipler. IFC (Uluslararası Finans Kurumu) geçen ağustos ayında holdinge ortak oldu. Bunlar aslında güvenin göstergesi”

Japonya'dan 1.5 milyar dolarlık kredi

İstanbul'da büyük bir hastane projesi hayata geçireceklerini anlatan Erman Ilıcak, Japonlarla ortak yapılacak proje için mayıs ayında 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşmasına imza atacaklarını açıkladı. Bunun Japon devletinin sağladığı finansmanla yapılacağını anlatan Ilıcak, “İstanbul İkitelli'deki şehir hastanesinin toplam 1.6 milyar dolar yatırım tutarı var. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak. Deprem anında bile hastanede ameliyatlar devam edecek, elektrikler kesilmeyecek” diye konuştu.

Türkiye'den çıkanların AVM'sini alacaK

Erman Ilıcak, Rusya'daki kayıplar sonrası Avrupa'da atılım yaptıklarını ifade etti. İsviçre'den Almanya'ya, Avusturya'dan Hollanda'ya kadar süren tünel projesinde 130-140 şantiyeleri olduğunu belirten Ilıcak, “Hollanda'nın 5. büyük inşaat şirketini satın almıştık. Ona konsantre olduk. Yaklaşık 2 bin çalışanı, 1 milyar Euro'ya yakın da cirosu var” dedi.

Ilıcak, Türkiye'deki yatırımlarına ilişkinse şu bilgileri verdi:

“Perakende de AVM satın almak için görüşmeler yapıyoruz. Türkiye çapında bir zincirle görüşme halindeyiz. Bazı yatırımcılar Türkiye'den çıkmak istiyor, biz de Türkiye'ye çok inanıyoruz. Onlar birçok ülkeye baktıkları için bizim kadar net göremiyorlar. O yüzden biz enerjimizle konsantre bir şekilde büyümeye devam etmek istiyoruz.”