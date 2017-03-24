Sigortacılardan tavan tepkisi

Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Kemal Gazioğlu trafik sigortasında getirilen tavan fiyatla birlikte araçlarda daha kalitesiz parçalar kullanılacağını savundu. Gazioğlu sektörde işten çıkarmalar olacağını belirterek, "Mercedes marka araca Şahin parçası takılmış gibi olacak. Kaza anında ABS frenler çalışmayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasına tavan fiyat getirerek poliçelerde ortalama yüzde 30 indirim sağladıklarını açıkladı. Atılan adımla trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'a ulaşacak.

Sigorta Acenteleri Derneği (SADER) Başkanı Kemal Gazioğlu, Şimşek'in açıkladığı modelde amacın doğru ancak yöntemin yanlış olduğunu savundu. Daha önce Başbakan Binali Yıldırım ve Şimşek'e bir rapor sunarak primlerde kalıcı indirim sağlayacak İngiliz modelini önerdiklerini belirten Gazioğlu, ancak Başbakan'ın da beğendiği bu modelden son anda vazgeçilerek dünyada benzeri olmayan Türk modeline karar verildiğini ifade etti.

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20 BİN KİŞİ İŞSİZ KALIR

Başkan Gazioğlu, tavan uygulamasının iki büyük tehlikeye yol açacağını belirtirken, “Birincisi, acentelerin komisyonu yüzde 10'dan yüzde 2-3'lere çekilecek. Böylece 20 bin kişi issiz kalacak” dedi. Ayrıca kalitesiz yedek parça kullanımının ortaya çıkacağını savunan Gazioğlu, sigorta şirketlerinin zararı telafi etmek için kaza yapan araçlara orijinal ya da muadil parça yerine çok kalitesiz eşdeğer parça takmaya başlayacağını söyledi. Gazioğlu, “O zaman da örneğin Mercedes marka araca Şahin parçası takılmış gibi olacak. Kaza anında ABS frenler çalışmayacak, hava yastıkları açılmayacak. Zararı yine vatandaş görecek” uyarısında bulundu.

SİGORTA ŞOFÖRE YAPILSIN

SADER Başkanı Gazioğlu, hükümete önerdikleri İngiliz modelinde sigortanın araca değil doğrudan sürücüye yapıldığını, primlerin her bir sürücünün kendi kaza skoruna göre belirlendiğini söyledi. Gazioğlu, böylece örneğin kırmızıda geçen, hatalı sollayan, kaza yapan sürücülerin puanının düştüğünü, prim yükünün arttığını bildirdi.