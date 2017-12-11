Son dakika… Büyümede çok yüksek rakam

Türkiye ekonomisi 2017'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6.8 büyüyen Çin'i bile geride bıraktı.

Türkiye ekonomisi Kredi Garanti Fonu, enflasyon ve kurun artmasıyla büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı. Türkiye 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 daralmıştı.

BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYORUZ

Öte yandan TÜİK tarafından yapılan revizeye göre 2017 birinci çeyrek büyümesi yüzde 5.0’dan yüzde 5.4’e, 2017 ikinci çeyrek büyümesi yüzde 5.0’dan yüzde 5.4’e yükseltildi.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %24,2 artarak 827 milyar 230 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.

Hanehalklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları %11,7 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11,7 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %12,4 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı %17,2, mal ve hizmet ithalatı ise %14,5 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %17,2, ithalatı ise %14,5 arttı.

İşgücü ödemeleri %14,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,4, net işletme artığı/karma gelir %33,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %32,7 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %35,6 iken bu oran 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %32,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7’den %52,2′ ye yükseldi.