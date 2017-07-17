Son dakika… Yüz binlerce kişi işsiz kaldı

Mart döneminde yüzde 11.7 olan işsizlik Nisan döneminde yüzde 10.5'e geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. Nisan dönemi işsizlik oranı son 6 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,4 puanlık artış ile %12,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,8 puanlık artış ile %19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile %10,7 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.2

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %47,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,9'u tarım, %19,1'i sanayi, %7,8'i inşaat, %54,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %52,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %72,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla %33,4 olarak gerçekleşti.

YIL İŞSİZLİK NİSAN DÖNEMİ (%) 2011 9.3 2012 8.2 2013 8.7 2014 9.0 2015 9.6 2016 9.3

KAYIT DIŞI YÜZDE 33.9

Nisan 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla %22,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 81 bin kişi artarak 27 milyon 885 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile %46,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak 3 milyon 550 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %11,3 oldu.

IşıkFX Araştırma Uzmanı Zülküf Aydemir, işsizlik oranında önümüzdeki dönemlerde artık tek hanelerin konuşulabileceğini belirtti. Araştırma Uzmanı Zülküf Aydemir Foreks’e yaptığı açıklamada, Ocak ayındaki yüzde 13'lük zirvenin ardından, ekonomik aktivitenin canlanmasına paralel olarak işsizlik oranında da düşüş takip edildiğine işaret ederek, “Zirveden yaşanan düşüşe rağmen hala geçen yıla göre oldukça yüksek bir seviyede bulunduğumuzu söyleyebiliriz.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 puanlık artış ile işsizlik oranı yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfus işsizlik oranın yüzde 20'nin altına gerileyerek yüzde 19.8 olarak gerçekleşmesi raporun bir diğer olumlu yönü. İşgücüne katılma oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7 puan artış göstererek yüzde 52.7 seviyesinde gerçekleşti.” diye konuştu.

İŞSİZLİKTE OHAL ETKİSİ

Aydemir, darbe girişiminin ardından ekonominin oldukça hızlı bir şekilde toparlanma gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “İşsizlik oranında ise önümüzdeki dönemlerde artık tek haneleri konuşabiliriz. Özellikle hükümetin uyguladığı istihdam seferberliğinin burada etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat OHAL sürecinin devam etmesi yurtiçi yatırım ortamını negatif etkilemeye devam ediyor. Bugün düzenlenecek MGK toplantısında OHAL'in 3 ay daha uzatılması söz konusu olacak. Bu durum yeni yatırımların ve planlanan yatırımların hayata geçirilmesini ötelemeye devam edecek. İş dünyasından yapılan OHAL'in artık sona ermesine yönelik çağrılar, şimdilik hükümet kanadında karşılık bulmamış gibi gözüküyor. En azından son bir 3 aylık uzatmanın ardından OHAL'in kaldırılması hem yatırım-tüketim ortamı hem de bu çerçevede işsizlik oranının düşmesinde kilit rol oynayacağını düşünüyorum.”