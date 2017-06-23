Talimatla faizler inmez

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankalara yağtığı makul faiz çağrısını Sözcü yazarı ekonomist Ege Cansen değerlendirdi. Cansen, “Döviz fiyatlarının fazla inmesini istemiyorlar, Harcamalar yoluyla, inşaat sektörü ile taksitli satışlarla ekonomiyi canlı tutmak istiyorlar. Ancak yüksek faiz engel olarak çıkıyor. Kafalarının gerisinde bu var” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Sanayi Odası'ndaki toplantıda “Tren kalkıyor hareketten önce son çağrıyı yapıyorum ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz veya biz bunun tedbirini alırız. Bunu bankacılarımız bir tehdit olarak algılamasın. Elimizde araçlarımız var” sözleri tepki çekti. Sözcü yazarı duayen ekonomist Ege Cansen, emirin demiri her zaman kesmeyeceğini belirterek, “Başbakan'ın talimatı faizi indirmez” dedi. Bazı konularda baskı yapmanın iktisadi bir anlayış olmadığını ifade eden Cansen, “Mutlaka bir yerden teper, ama dövizden ama başka yerden… Eskiden ‘hukuk kuralları iktisatta geçerli değildir' diye bir laf vardı. Ne yapacak ceza mı uygulayacaklar, kanun mu çıkacaklar. Verem yasaklandı diye verem ortadan kalkar mı” diye konuştu. Cansen, hükümetin ekonomiyi canlı tutmak istediğini, taleplerin arkasında yatan asıl amacın bu olduğunu belirterek, “Döviz fiyatlarının fazla inmesini istemiyorlar, Harcamalar yoluyla, inşaat sektörü ile taksitli satışlarla ekonomiyi canlı tutmak istiyorlar. Ancak yüksek faiz engel olarak çıkıyor. Kafalarının gerisinde bu var” diye konuştu.

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KREDİLER DÖVİZE DÖNÜYOR

Turkish Bank Yönetim Kurulu Danışmanı Tuğrul Belli ise serbest piyasaya inanılıyorsa, burada müdahalenin doğru olmayacağını bildirdi. Belli, “Şu anda bir müdahale yapılması son derece sakıncalı olur” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın gecelik yüzde 12 faiz uyguladığını aktaran Belli, “Bankalar, Kredi Garanti Fonu ile 2.5 ayda TL kredilerde hızlı bir genişlemeye gitti. TL krediler sistem içerisinde TL olarak kalmıyor dövize gidiyor. Cari açığımız da ortada. Dolayısıyla TL'de bankalar açısından bir sıkışıklık var” açıklaması yaptı.

HASIZ REKABETE MÜDAHALE EDİLİR

Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Murat Tufan, bankaların faiz oranlarını Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının görüntüsüne göre belirlediğini söyledi. Tufan, “Eğer, haksız bir rekabet söz konusu olursa faiz oranlarına ve bankalara farklı araçlarla müdahaleler gelebilir” diye konuştu. Faiz oranlarının en önemli belirleyicisinin enflasyon olduğunu söyleyen Tufan, “Eğer piyasalarda bir faiz indirimi olacaksa bu da Merkez Bankası'nın uygulayacağı araçlar ile olabilir” diye konuştu.