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THY’ye mobbing cezası

Türk Hava Yolları’na (THY) karşı başlattığı hukuk mücadelesini 4 yıllık dava sürecinin sonunda kazanan Bilal Yıldız, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle 10 bin lira tazminat kazandı.
Özlem GÜVEMLİ
08:1527 Mart 2017
Ekonomi
THY’ye mobbing cezası
Türk Hava Yolları’na (THY) karşı başlattığı hukuk mücadelesini 4 yıllık dava sürecinin sonunda kazanan Bilal Yıldız, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle 10 bin lira tazminat kazandı.

Mobbing mağduru olan Bilal Yıldız, 1987 yılında Türk Hava Yolları'nda sınavları kazanarak müfettiş yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında müfettiş oldu, 1999 yılında başmüfettişliğe terfi ettirildi. Yaklaşık 22 yıllık başarılı bir kariyerin ardında her şey 2009 yılında değişti.

Amsterdam'daki THY şubesinde yaptığı denetim sonucunda bir personel ile ilgili hazırladığı rapordan sonra THY Elazığ Satış Müdürlüğü'ne tayin edildi. Başmüfettişlik ünvanı elinden alınan Yıldız'ın hazırladığı teftiş raporu da örtbas edildi. Yıldız yeni görevinde bir yılını doldurmadan tenzili rütbe ile bu görevi sonlandırıldı, ve öğretmen kadrosuna alındı.

THY tarafından mobbing uygulandığı mahkemece karara bağlanan Bilal Ekşi. Fotoğraf: Bilal Ekşi

THY tarafından mobbing uygulandığı mahkemece karara bağlanan Bilal Yıldız. Fotoğraf: Bilal Ekşi

‘UZMAN’ KADROSUNA İNDİRİLDİ

22 yıllık hizmeti sonucu kazandığı başmüfettişlik aylığı kanuna aykırı şekilde düşürüldü. Yıldız, uğradığı haksızlıkların düzeltilmesini beklerken 2011 yılında hakkında soruşturma açıldı, tenzili rütbe ile “uzman” kadrosuna indirildi.

Bilal Yıldız ise sistematik baskı ve saldırıları gerekçe göstererek dava açtı. Bakırköy 15. İş Mahkemesi rütbesi indirilen, maaşı düşürülen davacının itibarının bozulduğu ve kişilik haklarının zedelendiğine hükmetti. THY yerel mahkemenin kararına itiraz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi itirazı reddederek mobbing cezasını 16 Şubat'ta onadı.

MOBBING NEDİR?
Mobbing bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması olarak adlandırılıyor.. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamına da geliyor.
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Son güncelleme: 08:2727.03.2017
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