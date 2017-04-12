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Trafik sigortasında yeni dönem başladı

Hazine Müsteşarlığı 2015'ten itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediğini belirterek, bugünden itibaren azami prim (tavan fiyat) uygulamasına geçildiğini duyurdu.

08:4512 Nisan 2017
Ekonomi
Trafik sigortasında yeni dönem başladı
Hazine Müsteşarlığı 2015'ten itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediğini belirterek, bugünden itibaren azami prim (tavan fiyat) uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Hazine’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve trafik yoğunluğu ile kaza istatistikleri göz önünde bulundurularak belirlenen il grupları bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primler belirlendi.

Buna göre, otomobilde en düşük primin 422 TL olurken; Hazine açıklamasında şöyle denildi:

“Dikkatli sürücüyü ödüllendiren, dikkatsiz sürücüyü caydıran bir sistemdir. Örneğin; İstanbul’da en az üç yıl hasarsız araç işleten için tavan prim 470 TL iken, son bir yılda en az üç kaza yapan işletenin tavan primi 2,139 TL olarak belirlenmiştir.”

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Açılamada ayrıca trafik sigortalarına ilişkin azami primlerin belirlenmesinde sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususlarının göz önünde bulundurulduğu da belirtildi.REUTERS

Son güncelleme: 08:5412.04.2017
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