Turizmde yeni dip korkusu

Rusya krizi ile kan kaybı yaşayan turizm sektörü toparlanma için atağa kalktığı bir dönemde bu kez de Almanya ve Hollanda gerginliği ile karşı karşıya kaldı

Rusya krizi ile kan kaybı yaşayan turizm sektörü toparlanma için atağa kalktığı bir dönemde bu kez de Almanya ve Hollanda gerginliği ile karşı karşıya kaldı

Türkiye'nin en büyük ticari partneri olan Avrupa'daki negatif algı nedeni ile kan kaybını durduramayan turizm sektörü, Berlin Turizm Fuarı'ndan son dakika beklentisiyle döndü. Sektörün global anlamda buluşma noktası olan ve önceki gün tamamlanan fuarın, Almanya ve Hollanda ile yaşanan gerginlik dönemine denk gelmesi nedeniyle, çıkışa doğru geçen günlük satış ortalamaları tekrar durgunluğa girdi.

Sektörün dip yaptığı 2016'ya göre ilk iki ayda Almanya pazarında yüzde 40, Hollanda'da ise yüzde 25'lik kayıp olduğu tespitini yapan sektör temsilcileri, haziran itibarıyla yaşanacak son dakika satışları ile toplamda 10 milyar dolar kaybedilen 2016 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Almanya ve Hollanda ile yaşanan gerginliğe kadar misafir akışının ve satışların geçen yılın bir miktar üzerinde seyrettiğini kaydetti. Ayık, “Bu gerginliği yaşamasaydık, 16 Nisan'daki referandum sonrasında Almanya'daki satışlarda ciddi bir artış bekliyorduk. Yabancılar da referanduma kilitlendi. Şimdi bir durgunluk süreci olacak. Ortam yumuşadığı zaman gelişmeler o doğrultuda değişecektir” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA KLASİK PAZAR

Sektörün iyi gittiği 2014 yılında 1.3 milyon Hollanda vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ederken bu rakam geçen yıl 900 bine kadar düştü. Bu sayılarla Hollanda'nın Türkiye açısından klasikleşmiş bir pazar olduğunu ve Türkiye'ye alışkanlığı olan bir kitlenin yer aldığını anlatan Ayık, “Türkiye, tüketici parasının karşılığının değer bulduğu yegane ülkelerden biri. Hâlâ vazgeçilmez bir noktada” diye konuştu.

Geçen yıl 10 milyar dolarlık kayıp yaşandı

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yıl yüzde 30'luk düşüş ile 25.3 milyona gerilemişti. Aynı dönemde turizm gelirlerinde ise yaklaşık 10 milyar dolarlık kayıp yaşanırken, kişi başı turist harcamaları paritenin de etkisi ile 700 doların altına düştü. 2017'ye ise iyi bir başlangıç yapamayan sektör ocak ayında yüzde 9'luk gerilemeyle 2016'nın da gerisine düşerek 1 milyon turist ağırladı.

Son dakika satışları belirleyici olacak

Hollanda ve Almanya'daki operasyonları ile Türkiye'ye önemli sayıda turist getiren Corendon Havayolları CEO'su Yıldıray Karaer, son olayların henüz iki pazardaki yansımalarının net olarak görülmediğini kaydetti. Karaer, şunları söyledi: “Hem Almanya hem de Hollanda pazarı ekside gidiyor. Yaşanan gerginlikler fuar dönemine denk geldi. Temennimiz olayların sakinleşmesi ve ülkenin biraz daha dinginlik ortamına kavuşması. Hollanda'dan gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 düşüşte. Almanya pazarında ise yüzde 40'lık kayıp var. Sektör olarak haziran ve temmuz aylarında son dakika satışlarının artmasını bekliyoruz.”