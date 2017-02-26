Türk milyonerler kaçıyor

Türkiye’yi terk eden dolar milyonerlerinin sayısı 2016’da tam 6 kat birden artarak 6 bini buldu. Milyonerlerin kaçtığı ülkelerin başında Avustralya ve ABD geliyor...

Yaşam koşulları ve güvenlik gibi sebeplerle ülkesini değiştiren dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl dünya genelinde ortalama yüzde 28 olurken, Türkiye'den milyoner göçündeki artış bir önceki yıla göre yüzde 500'ü buldu. Güney Afrika merkezli araştırma kuruluşu New World Wealth'in raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 82 bin dolar milyoneri bir başka ülkeye göç etti. Göç eden milyonerlerin sayısı 2015'te 64 bin olarak kaydedilmişti.

Türkiye'yi terk eden dolar milyonerlerinin sayısı ise 2015 yılında yaklaşık bin iken, geçen yıl bu sayı yüzde 500 artışla, 6 bini buldu. Türkiye bu sayıyla dünyada en çok dolar milyoneri göçü veren 5'inci ülke halene geldi. Milyoner göçü büyüklüğü bakımından Türkiye'yi geride bırakan ülkeler Fransa, Çin, Brezilya ve Hindistan oldu.

YÜZDE 7.3'Ü TÜRKİYE'DEN

Hesaba göre, geçen yıl ülkesini değiştiren bütün milyonerlerin yüzde 7.3'ü Türkiye'den çıktı. Milyonerlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında ise Avustralya başı çekti. 1 yıl içinde 11 bin milyonerin birden göç ettiği Avustralya'yı ABD ve Kanada takip ederken, geleneksel olarak zenginlerin tercih noktalarından biri olan İngiltere'nin en çok milyoner göçü alan ilk 5 ülke arasına girememesi dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), çoğunluğu Ortadoğu ülkelerinden olan 5 bin dolar milyonerini çekmeyi başarırken, Yeni Zelanda da bir önceki yıla göre milyoner göçmen sayısını ikiye katlayarak 4 bine çıkardı.

EĞİTİM VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Raporda, zenginlerin göç etmesinin başlıca 5 nedeni eğitim, kişisel güvenlik, sağlık hizmetleri, iklim ve temizlik olarak sıralandı. Milyonerlerin topluca göç ettiği ülkelerin başında Fransa'nın yer almasının gerekçesi olarak, yükselen dinsel çatışma ortamı ve zenginlerin aleyhine olan vergi sistemi gösterildi. Hızlı ekonomik büyüme ile son yıllarda binlerce yeni milyarder ve milyonerin ortaya çıktığı Çin ve Hindistan'ın milyoner göçü vermeyi de sürdürmesi dikkat çekti.

Toplam 69 trilyon dolarlık servet

Dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısının 13.6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Milyonerlerin servetinin toplamının 69 trilyon doları bulduğunu hesaplayan uzmanlar, 2016-2026 arasındaki 10 yıllık dönemde küresel servetin yüzde 35 oranında artacağı öngörüsünde bulunuyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde, servetin en çok artacağı ülkeler ise Asya'da Çin, Vietnam, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkeler ile Doğu Afrika açıklarındaki ada ülkesi Mauritius.

Göçün nedeni ‘kriz ortamı'

New World Wealth uzmanları, Türkiye ve Brezilya'dan milyoner göçünün sebebi olarak ise “kriz ortamını” öne sürdüler. ABD merkezli Washington Post gazetesinin Türkiye için kullandığı “sürekli kriz durumu” tabirini kullanan uzmanlar, bir yıl içinde askeri darbe girişimi, ekonomik yavaşlama, para biriminde hızlı değer kaybı, çok sayıda bombalı terör saldırısı ve Rus büyükelçisinin öldürülmesi gibi olayların yaşandığını hatırlattılar. Raporda, hiç kimsenin belirsizlik ortamından hoşnut olmayacağı belirtilerek, “Fakat onların bu tür meseleler olan yerlerden çıkmaya yetecek maddi güç ve iradeleri var” ifadeleri kullanıldı. Brezilya'nın ise 8 çeyrek yıldır devam eden durgunluğun derinleşmesiyle birlikte tarihindeki en ağır ekonomik krize sürüklendiği vurgulandı.