TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Kuruldu

TÜSİAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; TÜSİAD, Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcılarla ilişki ve etkileşimi geliştirmek amacıyla bir ağ kurdu. TÜSİAD bu anlamlı girişim ile Silikon Vadisi Ağı San Francisco bölgesindeki profesyoneller ve girişimciler ile bağları güçlendirirken, bölgenin girişimcilik alanındaki yüksek birikiminden yararlanmayı ve TÜSİAD'ın Sanayi 4.0, STEM, inovasyon, internet ekosistemi, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu misyonla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ve Washington Temsilcisi Barış Ornarlı San Francisco'da Türk girişimci, yönetici, mühendis, bilimsanı ve yatırımcılarla temas kurdu.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı faaliyetleri, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat liderliğindeki Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası'nın yönetiminde gerçekleşecek.

Ağ faaliyetleri, aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski liderliğindeki Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin liderliğindeki Girişimcilik Yuvarlak Masası ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır liderliğindeki Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası ile koordinasyon içinde yürütülecek. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ayrıca TÜSİAD’ın üyesi olduğu G20 iş dünyası kurumu Global Business Coalition ve Avrupa iş dünyası konfederasyonu BusinessEurope ile etkileşim içinde olacak.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı dönem başkanlığını TÜSİAD üyesi ve Silver Spring Networks COO’su Ayşegül İldenizüstlenecek.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik bu önemli girişim ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“Küresel ekonomik rekabette daha güçlü bir Türkiye için, özgürlükler toplumu olmak, hukuk devleti, AB ile entegrasyon ve transatlantik ilişkiler, dijital dönüşüm ve dördüncü sanayi devrimi çok önemli ve vazgeçilmez hususlardır. Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmenin baş döndürücü bir hız kazandığı 21. yüzyılda yaratıcı, yenilikçi ve girişimci nitelikleri güçlü bir bilgi toplumuna dönüşmemiz büyük önem taşıyor.

Geleceğin teknolojilerinin nabzı Silikon Vadisi'nde atıyor. Bu nedenle Silikon Vadisi ile ilişki ve etkileşimi geliştirecek olan TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’nın ülkemiz için çok önemli bir katma değer yaratacağına inanıyorum.

Türk iş dünyası olarak burada varlık göstermemiz, buradaki olağanüstü birikimden yararlanmamız çok önemli. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ile karşılıklı yatırım imkanlarının görülmesini; hem Türk girişimcilere Silikon Vadisi'nde yol gösterilmesini, hem de Silikon Vadisi kaynaklı ilginin Türkiye'ye yönlendirilmesini hedefliyoruz.

TÜSİAD olarak Silikon Vadisi ağımızı kurarken Türkiye start-up ekosistemini uluslararası ağların bir parçası haline getirmeyi hedefledik. Silikon Vadisi'nde başarı göstermiş çok sayıda Türk asıllı girişimci, yönetici, mühendis, biliminsanı, yatırımcı olduğu biliniyor. Ve aslında söz konusu insan kaynağının ve birikimin çok daha geniş olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bölgede yaşayan profesyoneller kendi aralarında da örgütleniyor ve temas halindeler ve bu çalışmalara da destek veriyoruz. TÜSİAD'ın girişimiyle hem bu birikim içerisinde sinerji oluşturulması hem de Türkiye ile köprünün güçlendirilmesini amaçlıyoruz. İlk temaslarımızda yüksek motivasyonu gözlemledik, bunun ivme kazanacağını düşünüyoruz.”

Silikon Vadisi ve San Francisco’da Apple ve Twitter gibi dünyada öncü şirketlerin merkezlerinde temaslarda bulunan TÜSİAD heyeti ayrıca Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’ni de ziyaret etti.”