Twitter’da yasak şampiyonu olduk

Dünyanın en yaygın sosyal ağlarından Twitter’da en çok hesap kapatma talebi yine Türkiye’den geldi.

Dünyanın en yaygın sosyal ağlarından Twitter'da en çok hesap kapatma talebi yine Türkiye'den geldi. Piyasa değeri 10.5 milyar doları bulan şirketin Şeffaflık Raporu'na göre, 1 Temmuz-31 Aralık 2016 döneminde Türk devlet kurumlarından ve mahkemelerinden ‘tweet'ler ile ilgili toplam 3.076 kaldırma veya kapatma talebi iletildi. Bu başvuruların 2.232'si polis ve diğer devlet kuruluşları tarafından yapılırken, 844'ü mahkemelerce yapıldı. Türkiye böylece 46 ülkeden yapılan toplam 5.925 kaldırma veya kapatma talebinin büyük çoğunluğunu tek başına gerçekleştirdi.

Bu başvuruların 1.368'inin, “intihara, çocuk istismarına, uyuşturucuya, müstehcenliğe, fuhuşa ve kumara yönlendirme” suçları nedeniyle internet yayınına erişimin engellenmesini öngören 5651 Sayılı Kanun'un 8/A Maddesi'ne dayandırıldığıni belirten Twitter, açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Taleplerin birçoğu terör saldırıları, başarısız darbe girişimi ve özel bilgilerin sızdırılması ile ilgiliydi. Bu taleplerden 414'üne uyarak, bombalamalardan sonra kan dondurucu görüntüler paylaştıkları ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. Maddesi'ni ihtlal ettikleri gerekçesiyle içerikleri kısıtlamaya gittik. İfade özgürlüğü ilkeleriyle uyuşmayan ve/veya söz konusu olan içeriği belirtmeyen mahkeme emirlerine karşı 314 hukuki itirazda bulunduk. Önceki dönemdeki 5 itirazımız kabul görmesine karşın, bu sefer hiçbir itirazımız başarılı olmadı.”

290 HESAP KAPATILDI

6 ay içinde Türkiye'den yapılan başvurular uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489 içeriğin ise kaldırıldığı belirtildi. Türkiye'den hakkında bildirimde bulunulan hesap sayısı toplamının ise 8417'yi bulduğu ifade edildi. Başvuruların yüzde 19'unda içeriğin şu veya bu oranda kısıtlandığı dile getirildi. Diğer yandan, daha önce hakkında resmi şikayet olduğu gerekçesiyle engellenen bir hesap üzerindeki engelin, ilgili mahkeme kararı iletilmediği için kaldırıldığı belirtildi. Bu hesabın bir siyasi partiye ait olduğu aktarıldı. Türkiye'nin ardından Twitter'a en çok engelleme başvrusu yapılan ülkenin, IŞİD'li teröristlerin kanlı terör saldırıları sonrasında olağanüstü hal ilan edilen Fransa olması dikkat çekti. Belçika, Portekiz, İsviçre, Estonya, Tayland, Özbekistan gibi 10 ülkeden ilk defa başvuru alındığını duyuran Twitter, toplamda şikayet edilen 13.022 hesaptan 9.297'si hakkında işlem yapmaya gerek görmedi.