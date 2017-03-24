Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

Türkiye'nin önemli ekonomi organizasyonlarından olan Uludağ Ekonomi Zirvesi bugün başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'OHAL kalıcı bir çözüm değil' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin önemli ekonomi organizasyonlarından olan Uludağ Ekonomi Zirvesi bugün başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'OHAL kalıcı bir çözüm değil' açıklamasında bulundu.

Grand Yazıcı Otel’de iki gün sürecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, global ve yerel ekonomik konular tartışılacak. Zirveye, aralarında ABD, Avustralya, İngiltere, Finlandiya, Estonya, Yunanistan, Hindistan, Afganistan, Suudi Arabistan ve Malezya’nın en önemli şirketlerinin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 92 iş insanı katılıyor.

Zirvede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin orta ve uzun vadede güçlü ekonomik büyümeyi sağlayacak niteliklere sahip olduğunu ve belirsizlikler azalır azalmaz yüksek büyüme patikasına gireceğini söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı ekonominin ilk çeyrekte büyümeye devam ettiğini ifade ederek, “Ekonominin gösterdiği dayanıklılık, belirsizlikler azalır azalmaz Türkiye’nin yüksek büyüme patikasına girebileceğini gösteriyor” dedi.

‘OHAL KALICI BİR ÇÖZÜM DEĞİL’

Şimşek, anayasa değişikliği referandumunun ardından reform gündeminin tekrar ele alınacağını belirterek, gündeme gelecek reformları kıdem tazminatı, ar-ge inovasyon, Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması, gelir vergisi reformu ve kamunun personel ve idari anlamda yeniden yapılandırılması olarak niteledi.

Yurtdışında Türkiye’nin hukuk devleti normlarından uzaklaştığına dair bir anlayış oluştuğunu, ancak bunun doğru olmadığını belirten Şimşek, “Türkiye dışarıdan hukuk devletinden uzaklaşıyor şeklinde algı var. Bu doğru değil. Olağanüstü hali kalıcı bir çözüm olarak görmüyoruz. Türkiye geri gitmeyecek, içine kapanmayacak” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ikinci gün konuklara seslenecek. Zirvenin kapanış konuşmasını ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yapacak.

Zirvede Türk iş dünyasından Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Borusan CEO’su Ağah Uğur, LC Waikki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Sabancı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik gibi isimler de zirvede yer alacak. Zirvenin önemli konuklarından biri de Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff olacak.

HİSARCIKLIOĞLU’NA BAŞSAĞLIĞI

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de yeraldığı zirvenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Rauf Ateş, bu yıl 6’ncısı düzenlenen programa her yıl katılımın artarak devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl da güzel bir etkinliğin olacağını söyleyen Ateş, programa katılması öngörülen ancak annesi vefat ettiği için gelemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na başsağlığı diledi.

ÇELİK MOTOR; MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE GÖRE SİSTEM YENİLENİYOR

Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş ise ilk günden itibaren bu etkinliğe ana sponsorluk desteği vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Otomotiv sektöründe mobilite, otonom araçlar ve elektrikli araçlar olmak üzere burada yeniliğin oluştuğunu belirten Maraş, 2030’da her 10 araçtan birisinin paylaşım ekonomisinin içinde olacağının öngörüldüğünü söyledi. Buna bağlı olarak iş modelleri geliştirdiklerini belirten Maraş, müşteri beklentilerine göre sistemlerini yenilediklerini açıkladı. İkinci el ile ilgili yeni çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Maraş, kiralama pazarının da yıllık 350 bin adet büyüklüğe ulaşacağını öngörüsüne sahip olduklarını kaydetti.

SAMSUNG’DA 70 BİN ÇALIŞAN AR-GE’DE

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, geçen yıl 202 milyar dolar ciro ile 89 ülkede 20 farklı endüstride çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 325 bin çalışanın 70 binin Ar-Ge’de çalıştığını, cironun yüzde 7’sinin Ar-Ge’ye ait olduğunu açıkladı.

Televizyon cep telefonu, bellek gibi birçok pazarda dünya birinciliğine sahip olduklarını söyleyen Yeğen, inovasyonu şirket merkezine koyduklarını kaydetti.

Teknolojik ürünlerde ilerde yeni gelişimler olacağını söyleyen Yeğen, bunları nesneler arası iletişim, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik olarak sıraladı. Nesneler arası iletişim ile ürünlerin webe bağlı olacağını belirten Yeğen, yazılım ve üreticilerin yoğun şekilde birbiri ile konuşan ürün geliştirdiğini vurguladı. Yeğen, 2030’da öğrencilerin yapay zeka üzerinden eğitim alacağını, öğretmenden 10 katı fazla öğrenebileceğini söyledi.

S8 GELİYOR

Duyguların da buna çözüm getireceğini ifade eden Yeğen, “Bu Çarşamba S8 çıkaracağız. Bununla birlikte yepyeni çağ başlıyor. Dokunmatik özellikleri ortadan kaldırdığımız, bilmediğimiz özellikler hayata geçecek. Örneğin Aşık Veysel’in şarkıları, toplantıları ayarla gibi tuş ile teknolojinin yoğun kullanılacağı ürün olarak hayata geçecek. Arttırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiğimiz gözlüklerde böyle bir şey talep beklemiyorduk. İnşaat, eğitim, basın sektörlerinin adaptasyonu bizim için önemli” dedi.

Yapılan araştırmalarda teknolojilerin gelişimine bağlı olarak çocukların yüzde 65’inin gelecekte ne iş yapacağını bilmediğini ifade eden Yeğen, iş tanımlarının da teknolojinin odağı ile değiştiğini vurguladı.