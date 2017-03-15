Uzmanlar Fed kararını yorumladı

Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 25 baz puan artırmasını yorumladı. Analistler Fed'in piyasanın beklentisini yerine getirdiği görüşünde. Uzmanlara göre Merkez, Fed'in kararının ardından faizlere dokunmayabilir veya sınırlı bir artış yapabilir.

Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 25 baz puan artırmasını yorumladı. Analistler Fed'in piyasanın beklentisini yerine getirdiği görüşünde. Uzmanlara göre Merkez, Fed'in kararının ardından faizlere dokunmayabilir veya sınırlı bir artış yapabilir.

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Fed kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Piyasanın beklediği oldu. Şu an kar ve zararlar realize ediliyor. Fed’in yeni faiz artırımının haziran ayında yapmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP FED’E YOL ÇİZEBİLİR’

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada piyasanın beklentilerinin karşılandığını belirtirken Trump’ın mali politikalarının Fed’e yol çizebileceğini söyledi. Nalbantlı, “FED beklenildiği gibi 0.25 baz puan faiz artışı yaptı. Piyasada fiyatlandığından dolayı çok sert hareketler görmedik. Yıl içinde faiz artış sayısının 3 olarak kalması ile dolar değer kaybetti. Son günlerde FED'in yıl içi tahminlerini 4 faiz artışına revize edeceği şeklinde beklenti oluşmuştu.

Yıl içinde 3 faiz artışı bekleniyor. Ancak buna şimdilik demek doğru olur. Konuşmasında mali politikaya ilişkin belirsizliklerden bahseden Yellen, potansiyel mali değişikliklerin detaylarını tartışmadıklarını ifade etti. Buda yıl içinde gelecek veri ve mali politikalara göre 4 faiz ihtimalinin devam ettiğini gösteriyor.

Genel olarak baktığımızda dolar negatif bir fiyatlama görüyoruz. Kurda 3.6750 seviyesine doğru geri çekilme görülüyor. Yarın TCMB bu fiyatlama sonrası daha az faiz artışı yapabilir. Enflasyonun yüzde 11 seviyesine doğru ilerlediğini düşündüğümüzde bu negatif olarak algılanabilir. 3.65 önemli destek olmakla beraber yükselişlerde 3.73 ve 3.75 takip edilebilir. 3.65'in altında ise aşağı yönlü hareket devam edebilir. ” diye konuştu.

‘MERKEZ YARIN PAS GEÇEBİLİR’

Integral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu Fed’in piyasanın beklentisi doğrultusunda attığı kararın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yarın faiz artırımını pas geçebileceğini söyledi. Turşucu, “Dolar kurunda 3.68 seviyesine doğru gevşeme mevcut. USDTRY’de 3.65 seviyesinde destek bulunuyor. Bu desteğin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler güçlenebilir. Ons Altında dolardaki gevşemeye bağlı olarak yükseliş görülüyor. 1208 direncini geçen Altın’da 1225 direncini izliyoruz. EURUSD paritesinde ise yukarı tepkiler mevcut. Genel hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. TCMB yarınki toplantısında pas geçebilir” ifadelerini kullandı.

‘FED ILIMLI İLERLİYOR’

Saxo Capital Yurtdışı Piyasalar Koordinatörü Özgür Hatipoğlu Bloomberg HT canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda kimse doları sevmiyor gibi gözüküyor. Bekleneni aldıktan sonra doları satıyor piyasa. Tahvil faizinden de bu belli. Fed ölçülü bir şekilde ilerliyor” dedi.