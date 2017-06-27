KİPTAŞ 149 milyon lira borçlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden KİPTAŞ, finansman ihtiyaçları için 149 milyon liralık borçlanmaya gidiyor. CHP’liler bu paranın Fikirtepe gibi tıkanan kentsel dönüşüm projelerinde batan müteahhitleri kurtarmak için kullanılacağını savunarak borçlanma kararına karşı çıktı

İBB şirketlerinden İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Ve Anonim Şirketi (İSTAÇ) ve KİPTAŞ, 2 Haziran'da İBB'ye başvurarak finansman ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanma yetkisi istedi.

İki şirketin talebi jet hızıyla İBB Meclisi tarafından gündeme alındı. 16 Haziran tarihli meclis oturumunda İSTAÇ'a iç piyasadan 70 milyon 61 bin 699 lira borç alması için yetki verildi. KİPTAŞ da 149 milyon 472 bin 209 lira borç almak için yetki izni aldı. İştirak şirketlerinin borçlanmasına ilişkin karara CHP grubu itiraz etti.

BATAN MÜTEAHHİTLER KURTARILACAK

CHP'li Meclis Üyesi ve basın sözcüsü Tarık Balyalı, İBB şirketlerinin meclisin denetimi dışında olması nedeniyle borçlanma talebine karşı çıktıklarını söyledi.

Balyalı özellikle KİPTAŞ'ın alacağı borcu eleştirerek “Fikirtepe gibi tıkanan kentsel dönüşüm projelerinde devreye girip sorunu çözmek için 149 milyon lira borçlanacak. Bu borç batan müteahhitlerin projelerini kurtarmak için kullanılacak” dedi. İBB’nin devasa boyutları olan iki şirketinin bu kadar büyük rakamlarla borçlanmasını makul bulmadıklarını belirten Balyalı “İştiraklerimizin bu sorunları kendi bütçeleri içerisinde çözebilecek kapasiteleri varken dışarıdan borçlanmaları bize bu şirketlerin nasıl yönetildiğini çok iyi anlatıyor. Bunun dışında iştiraklerin kendilerine yetki veren meclise borçlanmaları ya da başka konularda bilgi vermemesi de ayrı bir tartışma konusu olarak önümüzde duruyor. Biz iştiraklerin finansman sorunlarının çözümü için borçlanmayı tercih etmelerini son derece yanlış buluyoruz. Kötü ya da yanlış yönetimlerin cezasını İstanbul halkı çekmemeli” diye konuştu.