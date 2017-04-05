Lüks sitede yeşil alan kavgası

Sinpaş Holding tarafından İstanbul Çekmeköy'de hayata geçirilen Avangarden adlı projede ev sahipleri ile firma temsilcileri karşı karşıya geldi.

Sinpaş GYO’nun Çekmeköy’de bulunan Avangarden projesinin yanındaki 6 bin metrekarelik arazide yeni bir proje başlamasına itiraz eden site sakinleri geçtiğimiz hafta sonundan bu yana eylem yapıyordu.

Bugün inşaat çalışmalarını yürüten işçiler ve güvenlik görevlileriyle site sakinleri karşı karşıya geldi. Kepçeleri araziye sokmak istemeyen proje sakinleri ile Sinpaş GYO çalışanları arasında kavga çıktı.

Avangarden projesinden oturan aileler, projede 10 yıldan bu yana yeşil alan olarak kullanılan ve üzerinde basketbol sahası ve piknik yerleri gibi sosyal donatı alanlarını bulunan toplam 40 dönümlük arazinin imara açıldığını belirtiyor.

2015 yılında gerçekleştirilen imar plan tadilatıyla konut alanı, ilköğretim alanı ve dini tesis alanı haline getirilen arazinin üst kullanım hakkının 10 yıl önce Sinpaş tarafından Avangarden ev sahiplerine verildiğini ifade eden site sakinleri, “Bizlere evleri satarken proje 70 dönümlük alan üzerinde kuruldu dediler. İmzalanan sözleşmelerde ‘site sakinleri olmadan söz konusu yeşil alanda Sinpaş yapılaşma faaliyeti yürütemez’ diye madde var. Yeşil alanlarımız elimizden alınıyor” diye konuştu.

Sinpaş GYO ise söz konusu alanın mülkiyetinin Avangarden sitesi sakinlerine ait olmadığını ve imar planlarında konut alanı olarak göründüğünü bildirdi. Yapılaşmanın yasal olduğunu belirten Sinpaş GYO yetkilileri, son iki gündür site sakinleriyle konuyla ilgili toplantılar yaptıklarını ifade etti.