Piyalepaşa İstanbul’da ikinci etap satışta

Polat’ın Beyoğlu'nda, 800 milyon Dolar’lık yatırımla hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, projesinin ikinci etabı satışa sunuldu

İstanbul'un en değerli semtlerinden Piyalepaşa'da, Polat markasının 60 yıllık köklü geçmişini ve gücünü arkasına alarak yükselen Piyalepaşa İstanbul, 1. Etap satışlarını başarıyla gerçekleştirmesinin ardından yeni etabı hedeflediği tarihten daha önce satışa sunuyor.

Toplam 205 daireden oluşan 2.etabı satışa sunan Piyalepaşa İstanbul, yatırımcılarına kazandırdığı prim, sunduğu farklı kampanyalar, ödeme kolaylıkları ve yüzde 1 KDV avantajı sayesinde satış rakamlarını artırmaya devam ediyor. Özellikle büyük ve geniş ailelere hitap eden bu yeni açılan bloklarda 3+1 ve 4+1 daireler çoğunlukta bulunuyor. Bunun yanı sıra projede 1+0, 1+1 ve 2+1 daireler de satışta.

Yeni etaba özel kampanya

Yeni etap özelinde uygulanan kampanyada ister yüzde 35 peşin, 60 ay 0 faiz; ister yüzde 35 peşin 120 ay 0.45 faiz seçeneğiyle daire sahibi olmak mümkün. Ödeme konusunda kişiye özel çok sayıda ayrıcalığın da sunulduğu Piyalepaşa İstanbul'da konutların metrekare birim fiyatı 10 bin 500 TL'den, rezidansların ise 13 bin TL'den başlıyor. Projeden konut sahibi olmak isteyenler, kişiye özel yüzlerce ödeme seçeneği ile ödeme planını şekillendirebiliyor.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat konuşmasında, “Gayrimenkul sektörü, ekonomik, siyasi ve toplumsal alanda yaşanan olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürüyor. Gayrimenkul ülkemizde halen en güvenli ve zamansız bir yatırım aracı. Koşullar, olaylar ne olursa olsun, Türk halkı gayrimenkule yatırım yapmaya devam ediyor. Son 5 yıla baktığımızda da bunu net olarak görüyoruz. Türkiye'de son 5 yıldır 1 milyonun üzerinde konut satışı gerçekleşiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktüre rağmen sektörümüzün yükselen bir grafik elde etmesi de gayrimenkule duyulan güvenin bir göstergesi. 2017 için de bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Biz Piyalepaşa İstanbul olarak hem sektörü hem de yatırımcılarımızı kendi finansman modellerimizle de destekleyerek farklı kampanya ve yüzlerce ödeme alternatifi sunuyoruz. Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu bugünlerde istihdamı da artırıp, ekonominin güçlü kalabilmesi için bütün gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Şu anda sadece Piyalepaşa İstanbul'da 500'u aşkın çalışanımız var, bu rakamı yıl sonuna kadar yüzde yüz artırmayı ve bini aşkın kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, “Piyalepaşa İstanbul'un yeni etabını hedeflediğimiz tarihten önce satışa açtık. Öncelikle bizi tercih eden yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Polat'ın 60 yıllık gücü ve kalitesiyle hayata geçirdiğimiz Piyalepaşa İstanbul tamamlandığında hem Beyoğlu'na hem de İstanbul'a büyük bir katma değer sağlayacak. Projemizin en büyük özelliği Beyoğlu'nun merkezinde yer alıyor olması. Kasım 2015 yılında satışa başladığımız projemizin yaklaşık yüzde 45'inin satışını gerçekleştirdik. Bunun da hem sektör hem de bizim açımızdan güzel bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu süre içerisinde müşterilerimize her zaman farklı ve özel kampanyalar sunduk. Bu yeni etapla birlikte yeni kampanyamızı da başlatıyoruz. Piyalepaşa İstanbul'da 2. Etaba özel olarak hazırladığımız kampanyada ister yüzde 35 peşin, 60 ay 0 faiz; ister yüzde 35 peşin 120 ay 0.45 faiz seçeneğiyle daire sahibi olmak mümkün” dedi.

Projenin satışa çıktığı tarihten itibaren yüzde 35 kazanç sağladığının altını çizen Yücel, yeni etapta özellikle geniş ve büyük ailelere yönelik 3+1 ve 4+1 dairelerin çoğunlukta olduğunu ve yine yatırımcılarına yüksek prim avantajı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Her yere rahat ulaşım imkanı

Şehrin kalbinde hayat bulan Piyalepaşa İstanbul, ulaşım açısından da merkezi konumda yer alıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika içinde ulaşma imkânı sunan proje, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.

Piyalepaşa İstanbul'da yer alan 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Alışveriş Sokağı'nda ulusal ve uluslararası 120 mağaza yer alacak. 2 katlı Alışveriş Sokağı'nda mağazaların yanı sıra; 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunacak. Ayrıca 550 metrelik yürüyüş yolu üzerindeki 2500 m2'lik spor merkezinde fitness'tan tam basketbol sahasına, yüzmeden pilatese kadar birçok farklı sporu yapma imkânı sunulacak.



Dünyanın en iyi örnek dairesi ayrıcalığı

Piyalepaşa İstanbul, geçtiğimiz yılsonunda düzenlenen ve gayrimenkul sektörünün en iyilerinin yarıştığı International Property Awards'un yıldızı oldu. İki design group tarafından tasarlanan örnek daireler, önce Avrupa'nın sonra “Dünya'nın En İyi İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire” ödülünü kazandı. Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde 1+1 ve 3+1 olmak üzere, projeye özel olarak dizayn edilen ödüllü örnek daireler, aynı zamanda www.piyalepasa.com.tr ve mobilden sanal olarak 360 derece gezilebiliyor.

Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde 1+1 ve 3+1 olmak üzere, projeye özel olarak dizayn edilen ödüllü örnek daireler, aynı zamanda www.piyalepasa.com.tr ve mobilden sanal olarak 360 derece gezilebiliyor.